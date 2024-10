Cuffie da gaming HyperX per PC, PS4 e PS5: metà prezzo su Amazon a meno di 25 euro

Migliora la tua esperienza di gioco con le cuffie da gaming HyperX Cloud Stinger II Core oggi in offerta su Amazon con il 50% di sconto: questo significa che puoi acquistarle a soli 24,99 euro invece di 49,99. Se sei iscritto Prime hai anche la spedizione immediata con consegna in 24 ore.

Cuffie da gaming HyperX Cloud Stinger II Core: audio immersivo e cuscinetti in memory foam

Puoi risparmiare sul prezzo di acquisto non solo grazie allo sconto, ma per via del fatto che si tratta di cuffie con connessione cablata tramite jack da 3.5mm.

Prezzo basso, ma prestazioni altissime grazie al driver da 40mm che garantisce un audio di alta qualità che enfatizza le basse frequenze per un suono profondo e dettagliato, ideale per immergersi completamente nel gioco. Non preoccuparti per il cavo: lungo 1,3 metri offre quella libertà di movimento di cui hai bisogno.

Il design leggero da 275 grammi e l’archetto in plastica resistente sono due caratteristiche che rendono queste cuffie robuste e comode anche per lunghe sessioni di gioco: i cuscinetti sono in memory foam e rivestiti in tessuto morbido per un comfort duraturo, mentre i comandi integrati permettono di regolare rapidamente il volume e disattivare il microfono semplicemente ruotando l’asta.

Le cuffie sono compatibili con diverse piattaforme data la presenza del cavo, ma sono particolarmente indicate per l’uso su PC, PS4 e PS5: ciò non significa che tu non possa usarle anche su console come Switch e Xbox. Al prezzo di soli 24,99 euro, del resto, sarebbe un peccato rinunciarvi.