Cuffie da gaming di alto livello? Le HyperX Cloud II sono scontate del 35%

Siete alla ricerca di ottime cuffie per le vostre sessioni di gaming? Su Amazon potreste acquistare le splendide HyperX Cloud II all’incredibile prezzo di 64,99 euro invece di 99,99 euro. Il risparmio di oltre 30 euro è davvero magnifico perché fa scendere il prezzo al suo minimo storico.

HyperX Cloud II: le cuffie da gaming che non dovete farvi scappare

La gamma di cuffie Cloud è stata progettata con un livello di versatilità tale da riuscire a soddisfare le preferenze nel gaming di qualsiasi giocatore, a prescindere dalla piattaforma usata, dallo stile di gioco o dall’approccio personale. Potendo contare su un telaio in robusto alluminio, tutte le cuffie della linea Cloud sono state concepite per resistere allo stress di un intenso uso quotidiano. Grazie al microfono scollegabile dotato di funzione di cancellazione del rumore delle cuffie Cloud, la vostra voce sarà sentita sempre forte e chiara in ogni occasione.

L’audio surround virtuale 7.1 vi porta proprio nel bel mezzo dell’azione, mentre i driver da 53mm permettono di farvi godere di un audio cristallino. Inoltre i padiglioni chiusi vi isolano dai rumori circostanti, per consentirvi di immergervi totalmente negli scenari dei vostri giochi preferiti. Il modulo di controllo USB dotato di comandi innovativi e scheda audio DSP (Digital Signal Processing) integrata consente di amplificare sia l’audio che la voce.

Insomma, si tratta di cuffie di ottima qualità compatibili con PC e Mac (tramite USB) e PS4/PS5, Xbox e dispositivi mobile (tramite cavo jack). Il suo prezzo di 99,99 euro scende all’incredibile prezzo di 64,99 euro, nonché il più basso di sempre. Vi ricordiamo che le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

