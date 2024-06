Cuffie Creative Zen Hybrid 2 in offerta a soli 44€: ANC e 67 ore di autonomia

Le Creative Zen Hybrid 2 sono delle cuffie wireless con un rapporto qualità-prezzo a dir poco sbalorditivo. Offrono un’autonomia estremamente solida, un audio molto bilanciato e una buona tecnologia ANC ad una frazione del prezzo di molte altre cuffie più blasonate. Grazie al coupon sconto del 30%, oggi su Amazon possono essere tue ad appena 44€.

Le Creative Zen Hybrid 2 presentano un design moderno e pieghevole, che le rende facilmente trasportabili. Le cuffie possono essere piegate in diverse configurazioni per adattarsi meglio ai bagagli. Sono dotate di cuscinetti in schiuma di memoria rivestiti in pelle sintetica, che offrono un comfort formidabile anche durante l’uso prolungato.

Le cuffie sono dotate di driver dinamici da 40 mm che offrono un suono ricco e dettagliato con alti chiari e medi ben bilanciati. La modalità a bassa latenza riduce la latenza a circa 85 ms, rendendole adatte anche per il gaming e la visione di video senza problemi di sincronizzazione audio​.

Sono equipaggiate con un’ottima tecnologia di cancellazione del rumore attiva: le cuffie utilizzano quattro microfoni dedicati per la cancellazione del rumore, riuscendo a ridurre il rumore ambientale fino a 30 dB. Le Creative Zen Hybrid 2 offrono un’impressionante durata della batteria di 67 ore senza ANC e circa 37 ore con ANC attivo. Inoltre, la ricarica rapida tramite USB-C permette di ottenere fino a 5 ore di riproduzione con soli 5 minuti di ricarica​.

Le cuffie supportano il Bluetooth 5.2 e il codec AAC, garantendo una connessione stabile e una qualità audio elevata. Dispongono anche di un jack audio da 3,5 mm per l’uso cablato e di controlli facili da raggiungere per regolare il volume, attivare l’ANC e altre funzioni​. Non farti assolutamente scappare questa offerta irripetibile: acquistale subito approfittando del coupon sconto del 30%.