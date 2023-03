Se sei un vero gamer non puoi non avere queste Cuffie Corsair in sconto

Se ami i videogiochi e vuoi prestazioni da vero professionista, il marchio Corsair non ti deluderà. I suoi accessori sono una vera svolta per le tue sessioni di gioco. Se cerchi una qualità audio elevata unita ad un comfort per tutto il giorno, prova queste Cuffie Corsair HS55 Surround a soli €49,99 con Amazon Prime, con uno sconto del 38% imbattibile.

Con le Cuffie Corsair l’esperienza di gioco è incredibile

Il modello HS55, qui in colorazione bianca, è noto per essere resistente ma leggero, perfetto per lunghissime sessioni di gioco. I padiglioni over-ear sono realizzati in memory foam e semipelle, sono comodissimi e si regolano facilmente adattandosi alla tua testa e alle tue orecchie, così come l’ergonomico archetto superiore. Grazie ai driver audio personalizzati in neodimio di altissima qualità, le cuffie Corsair ti garantiscono una nitidezza sonora incredibile, con uno spettro audio molto ampio. In questo modo, mentre giochi, potrai cogliere ogni impercettibile dettaglio, qualunque rumore come i passi dei tuoi nemici o la ricarica delle armi, pe avere sempre un netto vantaggio sui tuoi avversari. L’adattatore USB incluso ti consente di sfruttare il Dolby Surround 7.1.

Dotate di microfono flip-to-mute, queste cuffie sono ideali per giocare online o trasmettere partite in streaming su Twitch e YouTube. La tua voce resta chiara e limpida, trasmessa in tempo reale senza alcun ritardo. Puoi utilizzarle con PC e qualunque console o controller che supportano una porta audio da 3,5 mm. Scopri altre funzioni esclusive installando il software CORSAIR iCUE.

Non perderti questa occasione: se sei un vero gamer, non puoi non avere con te un paio di Cuffie Corsair HS55, tue a soli €49,99 su Amazon, con uno sconto del 38% con Prime. Sullo store sono disponibili anche in colorazione nera, con le medesime funzionalità pronte a garantirti un’esperienza di gioco incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.