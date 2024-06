Cuffie Corsair dal suono ESAGERATO: solo 45€ per poche ore

Non è necessario spendere una fortuna per ottenere delle cuffie gaming di alta qualità: le Corsair Void Elite Stereo ne sono un esempio perfetto. Con un costo inferiore a 50 euro, queste cuffie offrono una scheda tecnica impressionante ed una potenza sonora assurda. Sono progettate con cura per garantire un comfort ottimale anche durante lunghe sessioni di gioco su PC, PS5 ed altre console, senza provocare il minimo affaticamento.

Oggi, grazie ad uno sconto folle del 35% su Amazon, puoi ordinare le cuffie gaming Corsair Void Elite Stereo per soli 45 euro anziché i normali 69 euro: sii veloce, la promozione terminerà a breve.

Prezzo in picchiata per le cuffie gaming Corsair

Le cuffie Corsair Void Elite Stereo si distinguono per la perfetta sincronizzazione audio-video e per l’eccezionale qualità sonora: i driver in neodimio ad alta densità offrono una riproduzione audio di livello premium. I padiglioni in memory foam ed il tessuto traspirante a rete in microfibra garantiscono un comfort superiore anche durante sessioni prolungate.

Queste cuffie sono dotate di un microfono omnidirezionale che cattura la voce con precisione: puoi silenziarlo in ogni momento grazie al pulsante dedicato. Le Corsair Void Elite Stereo sono compatibili con PC, PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili con ingresso audio da 3.5 mm. La confezione include anche un cavo splitter a Y.

Risparmia subito 24 euro sul tuo acquisto e metti nel carrello le cuffie Corsair Void Elite Stereo: le riceverai rapidamente a casa e senza pagare la spedizione.