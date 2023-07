Cuffie cablate Shure SRH440A: audio professionale in sconto su Amazon

Le cuffie cablate Shure SRH440A offrono un’esperienza di ascolto eccezionale, e ora sono disponibili su Amazon con uno sconto del 15%. Questo è il momento perfetto per approfittare di questa offerta e acquistarle al prezzo speciale di soli 98,00 euro.

Cuffie cablate Shure SRH440A: sono rimaste le ultime scorte a disposizione

Le cuffie cablate Shure sono state sviluppate sulla base del successo delle cuffie SRH440, ma vantano un nuovo design e caratteristiche migliorate. L’audio di qualità superiore è garantito grazie a un suono naturale e trasparente, che offre un’esperienza di ascolto precisa e dettagliata su tutto l’esteso range di frequenza. Qualunque sia il tuo genere musicale preferito, queste cuffie ti permetteranno di apprezzare ogni sfumatura sonora.

Queste cuffie cablate Shure sono progettate per funzionare con tutti i dispositivi audio professionali. La risposta in frequenza migliorata, l’impedenza ottimizzata e la tenuta in potenza garantiscono una compatibilità perfetta con qualsiasi dispositivo. Che tu stia lavorando in studio o semplicemente godendo della tua musica preferita, le SRH440A ti offriranno un’esperienza sonora senza compromessi.

Oltre a offrire un audio straordinario, le cuffie cablate Shure SRH440A sono anche estremamente confortevoli. L’archetto leggero e regolabile si adatta comodamente a qualsiasi forma di testa, consentendo un comfort ottimale anche durante un uso prolungato. Inoltre, la struttura pieghevole delle cuffie le rende facilmente trasportabili, perfette per gli spostamenti o per chiunque abbia bisogno di portarle con sé.

Il design elegante e durevole delle cuffie cablate Shure SRH440A non solo le rende attraenti agli occhi, ma assicura anche che resistano all’utilizzo quotidiano più intenso. La loro forma circumaurale chiusa riduce il rumore di fondo e poggia comodamente sulle orecchie, offrendo un’esperienza di ascolto immersiva.

Inoltre, le cuffie cablate Shure SRH440A sono dotate di un lungo cavo rimovibile da 3 metri (10 piedi), che offre la massima flessibilità in termini di lunghezza. Questo cavo può essere facilmente sostituito o conservato senza ingombri. Nella confezione delle cuffie sono inclusi anche un adattatore placcato oro filettato da 6,3 mm e una garanzia gratuita di due anni, offrendo ulteriori vantaggi per gli acquirenti.

In conclusione, le cuffie cablate Shure SRH440A sono un’opzione eccellente per coloro che cercano un audio di qualità superiore e un comfort duraturo. Approfitta subito dello sconto del 15% su Amazon per ottenere queste cuffie professionali di alta qualità al prezzo speciale di soli 98,00 euro. Non perdere altro tempo, questo eccezionale prodotto presto sarà sold-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.