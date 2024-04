Cuffie Bose QuietComfort: prezzo ASSURDO per tutte e 4 le colorazioni (MINIMO STORICO)

Tra i marchi più prestigiosi nel campo dell’audio, spicca senza dubbio Bose, considerato uno dei migliori al mondo dagli esperti del settore. Oggi su Amazon c’è un’offerta davvero straordinaria per delle cuffie Bluetooth di alta gamma, vendute a un prezzo eccezionale. Parliamo delle Bose QuietComfort, il cui prezzo consigliato di 399,95 euro è ora ridotto a soli 235,95 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre e la cosa più assurda è che riguarda tutte e quattro le colorazioni ovvero Nero, Bianco, Verde e Azzurro.

Cuffie Bose QuietComfort: caratteristiche principali

Queste cuffie eccezionali si distinguono per la loro straordinaria cancellazione del rumore, che vi permette di isolare completamente il mondo esterno, eliminando ogni distrazione e immergendovi completamente nella musica. I morbidi cuscinetti auricolari avvolgono delicatamente le orecchie, mentre l’archetto comodo e stabile mantiene le cuffie over-ear in posizione anche durante lunghe sessioni d’ascolto. Dotate di connessione wireless Bluetooth, le Bose QuietComfort offrono anche le modalità Quiet e Aware Mode, che vi consentono di passare dalla cancellazione totale del rumore alla piena consapevolezza dell’ambiente circostante, per un controllo ottimale del suono.

Godete al massimo delle vostre tracce preferite con un audio ad alta fedeltà e un’equalizzazione regolabile, che vi permette di controllare bassi, medi e alti per ottenere un suono impeccabile. Le cuffie Bose QuietComfort offrono fino a 24 ore di autonomia con una singola ricarica e supportano anche la ricarica rapida, che vi consente di godere di altre 2 ore e mezza di musica con soli 15 minuti di ricarica. Inoltre, potete utilizzarle anche con il cavo audio incluso, dotato di microfono, nel caso in cui la batteria sia scarica o preferiate una connessione cablata. Infine, grazie alla connessione multipoint, potete rimanere collegati a tutti i vostri dispositivi preferiti e passare facilmente da uno all’altro senza dovervi scollegare e ricollegare ogni volta.

Non lasciatevi sfuggire questa eccezionale offerta su Amazon per delle cuffie Bluetooth di altissima qualità. Il risparmio di ben 164 euro è davvero imperdibile, quindi approfittatene subito. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia, e con Cofidis potete anche optare per il pagamento a rate senza interessi.