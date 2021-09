Bose è uno dei produttori di riferimento per quanto concerne le apparecchiature audio, sinonimo di potenza e qualità costruttiva che ben descrivono le ottime cuffie Bluetooth offerte ad un prezzo davvero stracciato: 240,70 euro, con un risparmio pari a 162,71 euro.

Non lasciarti sfuggire il meglio della tecnologia: acquistale subito su Amazon beneficiando del 40% di sconto e della spedizione gratuita.

Cuffie Bluetooth Bose al prezzo più basso di sempre

Questo potente apparecchio vanta ben 11 livelli di riduzione del rumore, dandoti così modo di concentrarti esclusivamente su ciò che stai ascoltando, senza alcuna distrazione.

Le cuffie Bluetooth di Bose sono realizzate per soddisfare anche gli audiofili più esigenti: suoni ben definiti e bassi profondi per una fruizione realistica ed avvolgente.

Un dispositivo completo, che si affida a un rivoluzionario sistema di microfoni capace di adattarsi agli ambienti particolarmente rumorosi e che, anche in presenza di forte vento, renderà la tua voce cristallina durante le telefonate.

Grazie a queste cuffie Bluetooth potrai facilmente interagire con gli assistenti vocali Alexa e Google. In alternativa, per svolgere le tue operazioni saranno disponibili i pratici comandi touch in corrispondenza dei comodi padiglioni.

Al design moderno e ricercato si unisce un'infinita durata della batteria: fino a 20 ore di ascolto senza bisogno di alcuna ricarica.

Cosa aspetti? Metti nel carrello le tue cuffie Bluetooth Bose e goditi un'esperienza d'ascolto di livello top.

