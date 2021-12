Cuffie Bluetooth Sony WH-XB910N: OFFERTONA su Amazon (-54 euro)

Le cuffie Bluetooth Sony WH-XB910N, tra le migliori alternative di scelta in questa fascia di mercato, vantano un'eccellente qualità del suono e risultano decisamente comode da indossare, oltre che semplici da utilizzare grazie al pannello touch situato in corrispondenza del padiglione. A questo prezzo sono un vero affare: acquistale prima di tutti su Amazon e, con uno sconto a sorpresa del 33%, pagherai solo 109,99 euro potendo così risparmiare ben 54 euro.

Cuffie Bluetooth Sony WH-XB910N in offerta a prezzo sorprendente

Il sistema EXTRA BASS è in grado di restituire un suono ricco di dettagli e con bassi corposi. Particolarmente efficace risulta anche la tecnologia di cancellazione del rumore Dual Noise Sensor.

Ottima l'autonomia: con un solo ciclo di ricarica sarai in grado di utilizzare le cuffie Sony fino a 30 ore. Prevista anche la presenza della connessione Multipoint, che consente lo switch tra più dispositivi in modo semplice e rapido. Grazie al design pieghevole, potrai facilmente riporre l'apparecchio in borsa o in valigia, portandolo sempre con te.

Uno sconto di cui approfittare subito! Porta a casa le tue cuffie Bluetooth Sony WH-XB910N: oltre ad un cospicuo risparmio, le riceverai in pochi giorni e non pagherai alcuna spesa di spedizione.