Le cuffie bluetooth SONY WF-XB700 tornano in offerta su Amazon a 69,99€, lo sconto del 53% corrisponde ad un risparmio effettivo di ben 80 euro.

Questo modello TWS è pensato per lo sport, grazie alla certificazione IPX4 le cuffie resistono all’acqua e possono essere utilizzate all’aperto anche in caso di pioggia o sudorazione eccessiva. Le Sony WF-XB700 si connettono a smartphone Android e iOS e si interfacciano con l’apposita applicazione, per equalizzare al meglio il suono. Grazie al sistema Extra Bass le frequenze basse sono potenziate e offrono un audio corposo e di qualità.

L’autonomia delle SONY WF-XB700 raggiunge le 18 ore con una sola carica, la ricarica avviene via USB-C e in soli 10 minuti si ha la batteria necessaria per 60 minuti di riproduzione musicale.

Queste cuffie bluetooth sono dotate di un pratico tasto fisico, utile per controllare la riproduzione di musica e video, richiamare l’assistente vocale e rispondere alle telefonate.

Oggi le SONY WF-XB700 sono disponibili in offerta su Amazon a 69,99€, un prezzo molto interessante per un paio di auricolari true wireless ideali per lo sport. Grazie alla spedizione Prime il prodotto viene consegnato gratuitamente entro 1-2 giorni lavorativi.

