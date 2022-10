Cuffie Bluetooth per lo sport in offerta su Amazon

La comodità di avere degli auricolari Bluetooth è per molti un must. Infatti è possibile rispondere alle chiamate, gestire in maniera smart la riproduzione musicale e, nel caso di viaggi, proteggere le nostre orecchie dai fastidiosi rumori durante le ore di viaggio. Oggi parliamo di un modello, Oladance, che si distingue sicuramente da molti competitors. Ne parleremo in maniera diffusa tra un istante, ma vi anticipiamo che è possibile godere di uno sconto consistente su Amazon.

Oladance: cosa c’è da sapere?

Anzitutto bisogna sottolineare l’importanza di questa azienda nel panorama elettronico mondiale. Infatti questa azienda è un caposaldo mondiale nel settore dell’audio “openwearable“. A differenza delle cuffie intrauricolari, queste vantano un design completamente aperto che si appoggia delicatamente sulla parte superiore dell’orecchio. Sempre concerne il design, importante citare il premio Red Dot Award 2022 che questi auricolari hanno ricevuto recentemente.

Il suono viene emesso in maniera naturale e quanto mai confortevole. Non avendo nulla all’interno dell’orecchio si continuerà a percepire l’ambiente circostante in maniera quanto mai naturale, salvaguardando tra l’altro anche la salute del nostro udito.

Caratteristiche tecniche

Di seguito una lista di caratteristiche tecniche che ci sembra doveroso portare alla luce anche per esaltare un prodotto che ha molto da offrire.

Auricolari open-ear

Fino a 16 ore di autonomia

Comoda vestibilità

Resistente all’acqua ed al sudore

Driver dinamici da 16,5 mm

Perché scegliere degli auricolari OWS?

La scelta di questo brand e, più in generale, di auricolari di questa tipologia dev’essere dettata da più fattori. Sicuramente la tecnologia ed i materiali utilizzati, come in questo caso del titanio per la realizazione del telaio. Anche per questo vengono chiamati Open Wearable Stereo: perché sono più di semplici auricolari.

Ma non è tutto, perché i vantaggi sono diversi. Anche la qualità del suono risulta essere superiore con una risoluzione delle imperfezioni acustiche migliorata rispetto alle dirette competitors. Queste caratteristiche, abbinate anche ad un’autonomia invidiabile e ad un’esperienza d’uso confortevole, rendono questo prodotto veramente interessante.

Come usufruire dello sconto?

Ma veniamo al dunque, il prodotto è ottimo ed è in questo momento è anche in super sconto su Amazon tramite un coupon applicabile direttamente sulla pagina del prodotto. Infatti sarà possibile avere uno sconto del 35% rispetto al prezzo originale. Il prodotto è disponibile anche sul sito ufficiale del produttore, con sconti aggiornati e promozioni vantaggiose. Per accedere all’offerta in corso sul sito ufficiale, basta accedere a questa pagina.

