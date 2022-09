Cuffie Bluetooth PAZZESCHE a prezzo WOW, su Amazon

Se non vuoi spendere un occhio della testa per delle cuffie Bluetooth, ma vuoi comunque sentire la tua musica senza sacrificare il sound, allora ti presento P3i Soundcore. Ha tutte le caratteristiche delle più blasonate marche ma a un prezzo decisamente inferiore. Acquista su Amazon le cuffie Bluetooth Soundcore a soli 44,99 euro.

Queste cuffiette prodotte da Anker sono eccezionali, sia come qualità del suono, sia per la straordinaria comodità che le contraddistinguono. Cancellazione attiva ibrida del rumore, 4 microfoni per captare la tua voce e renderla più nitida e durata notevole con ricarica rapida.

Tutto farebbe pensare a delle cuffie di fascia alta, e invece sono low cost. Oggi se approfitti dell’offerta di Amazon puoi mettere nel carrello le cuffie Bluetooth Soundcore a soli 44,99 euro, invece che 65,99 euro.

Cuffie Bluetooth P3i: tante ore di autonomia senza sentirle

Queste cuffiette Bluetooth sono comodissime. Pesano appena 5 grammi l’una e quando le indossi non ti accorgi nemmeno di averle. Potrai tenerle tranquillamente tutto il giorno. Tra l’altro hanno una durata di ben 9 ore consecutive con una sola carica. E grazie al pratico cofanetto di ricarica potrai avere 36 ore di autonomia complessive.

Sono dotate di protezione IPX5 per resistere all’acqua e quindi ottime anche per quando svolgi un’attività sportiva. Grazie alla riduzione attiva ibrida del rumore e ai 4 microfoni dedicati, potrai vivere la tua musica e immergerti nel suono più bello. Le cuffie Bluetooth Soundcore possiedono un algoritmo d’isolamento acustico che rileva la tua voce con precisione, riducendo i rumori esterni del 90%.

Connessione stabile e veloce, appena apri la custodia si connetteranno in pochi istanti al tuo dispositivo associato. Inoltre grazie ai pratici comandi touch, potrai controllare chiamate, musica e video direttamente dalle cuffie. Approfitta di questa speciale offerta e acquista subito le cuffie Bluetooth Soundcore a soli 44,99 euro.

