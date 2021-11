Cuffie Bluetooth Corsair VOID ELITE: OFFERTA IMPERDIBILE (-30 euro)!

Le cuffie Bluetooth da gaming Corsair VOID ELITE rappresentano una delle più valide alternative che si possano considerare in questa specifica fascia di prezzo, soprattutto in virtù della vantaggiosa offerta di cui sono gradite protagoniste.

Cuffie Bluetooth da gaming Corsair VOID ELITE: massima qualità ad un prezzo incredibile

Il driver audio in neodimio ad alta densità da 50 mm, con un intervallo di frequenza esteso da 20Hz a 30.000Hz, garantisce una qualità del suono eccellente.

Grazie al tessuto traspirante a rete in microfibra ed ai comodi padiglioni in memory foam, potrai indossare queste fantastiche cuffie da gaming senza mai avvertire la minima stanchezza. Il microfono omnidirezionale cattura la tua voce in maniera chiara e naturale: a tua disposizione ci sarà sempre l'indicatore LED integrato per la funzione “mute”. Estrema libertà di movimento, per lunghe sessioni di gaming: fino a 12 metri di portata, con a bordo una batteria che assicura fino a 16 ore di durata.

