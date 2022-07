Cuffie Bluetooth con 60h di riproduzione: comodissime fuori casa (24€)

Avresti mai pensato di riuscire ad acquistare un paio di Cuffie Bluetooth ottime a prezzo ridotto? Grazie ad Amazon questo è possibile e credimi, non scendi a compromessi. Questo modello che ho scovato ha tutto quello di cui eri in cerca, praticamente un affare.

Con il coupon che spunti con un solo click, ci metti un secondo a portarle a casa con appena 24,99€. Le utilizzi a casa così come fuori senza mai avere problemi vista tutta l’autonomia che ti offrono.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cuffie Bluetooth: fai centro spendendo pochissimo

Semplicissime nel loro design, queste Cuffie Bluetooth non ti deludono. Rispetto ad altri modelli potrebbero sembrare anonime ma in fin dei conti il nero non invecchia mai, no? Comode e leggere per essere indossate per lunghe ore, sono proprio ottime in tutto e per tutto.

I padiglioni morbidissimi non ti danno fastidio e con la possibilità di impostare l’EQ su 3 modalità le adatti a musica, utilizzo quotidiano e cinema in una sola mossa. Infatti devi sapere che non solo le utilizzi per ascoltare i tuoi brani preferiti, ma anche per parlare al telefono e registrare note vocali vista la presenza del microfono integrato.

Vera caratteristica di punta è la batteria con 60 ore di riproduzione continua. Se questo non ti basta, aggiungo che nel caso in cui tu sia a zero, puoi utilizzare il cavo per la modalità passiva e non smettere di divertirti.

Sui padiglioni trovi altresì i comandi integrati per gestire chiamate e riproduzione musicale con un solo click.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon e acquista subito il tuo paio di Cuffie Bluetooth a soli 24,99€, mi raccomando spunta il coupon prima. Con Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.