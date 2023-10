Cuffie Bluetooth Bang & Olufsen Beoplay: tanta qualità a un prezzo bassissimo (-19%)

Approfittate di una grande promozione e acquistate su Amazon le fantastiche cuffie Cuffie Bluetooth Bang & Olufsen Beoplay, potranno essere vostre a soli 174,99 euro con uno sconto del 19%.

Cuffie Bluetooth Bang & Olufsen Beoplay: caratteristiche tecniche

Per tutti gli appassionati di videogiochi queste cuffie sono ciò che cercate. Sono ricche di funzioni pensate proprio per il gaming, infatti sono dotate di connessione a Xbox lossless e controlli rapidi e intuitivi. Grazie alla presenza dell’Adaptive Active Noise Cancellation potrete eliminare tutti i rumori di fondo e concentrarvi sempre sul gioco senza nessuna distrazione esterna.

Godetevi un audio surround virtuale preciso e coinvolgente grazie ai potenti driver e a Dolby Atmos for Headphones. Durante le vostre sessioni di gioco potrete comunicare nitidamente e avere conversazioni chiare grazie all’innovativo braccetto virtuale con quattro microfoni separati e la tecnologia Own Voice. Grazie alla presenza dell’esclusivo archetto e ai padiglioni in memory foam potrete indossare per ore le cuffie senza avere nessun tipo di dolore.

Caratterizzate da un’estetica moderna e dinamica, si presentano eleganti e piene di stile. Avrete la possibilità di connettervi in modalità wireless al vostro Gaming PC con un dongle Xbox opzionale. L’USB-C incluso offre una connessione cablata che caricherà le vostre cuffie mentre giocate senza preoccuparvi della batteria scarica.

Inoltre, è presente il Bluetooth 5.1 che offre anche una connessione stabile ideale per giocare sul telefono, effettuare una chiamata o chattare con gli amici. Non fatevi sfuggire questa fantastica offerta e acquistate le cuffie Bang & Olufsen Beoplay a soli 174,99 euro con uno sconto del 19%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.