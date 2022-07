Cuffie Bluetooth ABBAGLIANTI: metti gli occhiali, batteria 80h e non solo

Delle cuffie Bluetooth che sanno il fatto loro, ma letteralmente. Se te le fai scappare perdi un’occasione perché sono a buon prezzo e persino scontate. Con tutto ciò che hanno da offrirti, faresti bene ad aggiungere subito al tuo carrello.

Sto parlando di queste OneOdio Pro C, sconvolgenti sotto tutti i punti di vista. Approfittane e portale a casa con il 15% di sconto, prezzo finale di appena 38,99€ per non avere dubbi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cuffie Bluetooth da non perdere: svelati i punti forti

Design senza limiti per queste cuffie Bluetooth che puoi indossare come e dove vuoi. Comodissime e leggere sono uno spasso da tenere sopra le orecchie perché, in fin dei conti, non ti fanno mancare niente. Cosa voglio dire? Che beh, con tutte le tecnologie che hanno al loro interno sono un vero punto forte.

Le abbini a ciò che vuoi e le utilizzi sia in modalità wireless che cablate. Con la batteria integrata che vantano, hai un’autonomia assoluta di 80 ore su cui non avere dubbi. Praticamente le ricarichi una volta a settimana e non rimani mai a secco.

Microfono incorporato per poter parlare al telefono e registrare note vocali senza intoppi. In fin dei conti c’è anche la riduzione del rumore quindi di cosa puoi avere paura?

Che altro dirti, sono compatibili con qualsiasi sistema e sono anche pieghevoli per portarle nella borsa senza mezzi termini.

