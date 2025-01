Cuffie Bluetooth a soli 29,99€: Audio Hi-Fi e 65 ore di autonomia

Cerchi delle cuffie wireless che uniscano qualità e convenienza? Le Uliptz Bluetooth sono ora disponibili su Amazon a soli 29,99€, con uno sconto del 9%. Nella loro elegante colorazione verde, queste cuffie over-ear rappresentano un’occasione imperdibile per chi cerca un audio di qualità a prezzo contenuto.

L’autonomia è uno dei punti di forza di queste cuffie: con ben 65 ore di riproduzione continua, potrai goderti la tua musica per settimane intere con un utilizzo medio. La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e un consumo energetico ottimizzato.

Le 6 modalità EQ preimpostate permettono di personalizzare l’esperienza d’ascolto in base al genere musicale o al contenuto che stai riproducendo. Che tu stia ascoltando musica, guardando film o partecipando a videoconferenze, troverai sempre l’equalizzazione perfetta per le tue esigenze.

Il comfort è garantito dal design over-ear con padiglioni morbidi e avvolgenti, perfetti per lunghe sessioni d’ascolto. Il microfono integrato assicura chiamate chiare e nitide, mentre i controlli intuitivi sui padiglioni permettono di gestire facilmente la riproduzione e il volume.

La versatilità è un altro punto di forza: queste cuffie sono compatibili con smartphone, tablet, PC e qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth. Perfette per il lavoro da casa, i viaggi o semplicemente per godersi la propria musica preferita in totale relax.

Non perdere questa occasione: acquistale subito per averle a soli 29,99€!