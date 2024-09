Cuffie Anker Space One, doppia offerta: solo 70,99€ per ANC e 40 ore di autonomia

Le Soundcore Anker Space One sono attualmente in offerta su Amazon a soli 70,99€, con un risparmio del 20% e un ulteriore coupon da 9€ da riscattare direttamente sulla pagina dell’offerta. Un prezzo decisamente competitivo, con cui ti porti a casa un paio di cuffie wireless che non hanno niente da invidiare a modelli più ‘blasonati’ e costosi. Vediamo, allora, cosa le contraddistingue, rendendole una scelta formidabile per chi vuole ottenere tanto spendendo il giusto.

Queste cuffie sono un’ottima soluzione per chi cerca qualità audio ad alta risoluzione e una cancellazione del rumore attiva (ANC) di alto livello a un prezzo accessibile. Le Soundcore Space One fanno un ottimo lavoro, grazie alla capacità di ridurre il rumore in modo adattivo, regolando automaticamente il livello di cancellazione in base all’ambiente circostante. In particolare, la tecnologia HearID ANC è in grado di ridurre fino al 98% dei rumori esterni, con un’efficacia notevole nel filtrare le voci umane e i rumori di sottofondo, rendendole ideali per chi lavora o viaggia in ambienti rumorosi​.

Dotate di driver da 40mm e supporto per il codec LDAC, queste cuffie offrono un suono ad alta risoluzione, capace di riprodurre dettagli precisi e bassi potenti. Sono perfette, dunque, anche se utilizzate un servizio in streaming che supporta l’Hi-Res, come Apple Music.

Grazie all’app Soundcore, puoi anche personalizzare l’equalizzazione con vari profili e creare un’esperienza audio su misura. Inoltre, l’autonomia della batteria arriva fino a 40 ore con la cancellazione del rumore attiva e fino a 55 ore con ANC disattivato, offrendo una durata eccellente per lunghe sessioni di ascolto.

L’ultra-rapida ricarica consente di ottenere 4 ore di riproduzione con soli 5 minuti di carica (!!!). Il design comodo e leggero, abbinato alla connettività Bluetooth 5.3, rende queste cuffie un’ottima scelta per l’uso quotidiano. Per tutti questi motivi, ti suggerisco di non farti sfuggire questa clamorosa doppia offerta: acquistale ora per averle ad appena 70,99€!