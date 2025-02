Cucina super veloce e più sana con questa friggitrice ad aria per 8 persone

Sei un’ottima cuoca e ti piace dilettarti in cucina con preparazioni sempre diverse? Allora sono certo che l’offerta che sto per segnalarti fa proprio al caso tuo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria Moulinex da 8,3 litri a soli 111,58 euro, invece che 249,99 euro.

Forse da mobile potresti non visualizzarlo ma considera che sul prezzo di partenza c’è uno sconto del 55% che dunque abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 138 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 22,32 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Friggitrice ad aria con doppio cestello e 7 programmi

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono la friggitrice ad aria Moulinex una delle migliori in commercio. Chiaramente adesso è il prezzo che fa la differenza ma non è l’unica cosa. Innanzitutto possiede un generoso cestello con una capienza da 8,3 litri diviso in due, che quindi ti permette di fare due preparazioni diverse contemporaneamente.

Potrai scegliere tra 7 programmi preimpostati per cuocere carne, verdure e dolci. Ogni preparazione sarà molto meno calorica dato che non dovrai mettere olio e il risultato sarà eccezionale. Risparmi anche fino al 70% di energia in meno e soprattutto cucini in modo rapido. Il pannello digitale ti permette di selezionare velocemente i programmi, la temperatura e il timer.

Non perdere tempo dunque perché sicuramente a una cifra del genere la vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Moulinex da 8,3 litri a soli 111,58 euro, invece che 249,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.