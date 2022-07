Cucina in modo smart: FUORI TUTTO su Amazon per questi gadget

Chi ha detto che le cose smart si devono limitare soltanto all’ambito informatico? In realtà ogni aspetto della tua vita può diventare intelligente con piccole accortezze. Ad esempio anche la cucina, che per molti è un luogo santo, ha tutte le carte in regola per essere al passo con i tempi.

Per offrirti un’idea, ho scovato 5 offerte su Amazon da non perdere per nessun motivo, con ribassi anche importanti sono oggetti che forse hai sempre sognato ma non hai mai acquistato. Pronto a scoprirli?

Prima ti faccio sapere che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Cucina smart: ecco cinque prodotti di cui non fare a meno

Adatti praticamente a qualunque esigenza, questi prodotti li utilizzi per dolce, salato e in tutte le maniere che ti vengono in mente. Sono accessori ed elettrodomestici di nuova fattura che ti consentono in alcuni casi di risparmiare tempo e fatica e nell’altro di sperimentare.

Sondiko Cannello da Cucina per ultimare preparazione come uno chef. Quante volte lo hai visto in TV, ora può diventare tuo. Con blocco di sicurezza e fiamma regolabile è sicuro e veloce da utilizzare. In vendita su Amazon a soli 16,99€ con uno sconto del 43%.





Cucchiaio Dosatore Doppio Scala, comodissimo per dosare in una sola mossa liquidi e solidi. Con due estremità lo regoli sulla misura che ti interessa e tac: hai fatto. Resistente e di alta qualità. In vendita su Amazon a soli 9€ se spunti il coupon.





ThermoPro TP01S Termometro da Cucina Professionale, la lettura è istantanea per farti sapere con esattezza se il cuore del tuo arrosto o qualunque altra preparazione arzigogolata che stai facendo, sta venendo bene. Lo utilizzi su fuoco, forno, barbecue e così via. In vendita su Amazon a soli 9€ se spunti il coupon.





Roner Cucina a Bassa Temperatura ossia il prodotto che ti fa sperimentare le cotture lunghe anche tutta una notte. Ovviamente è extra sicuro da utilizzare, non richiede gas o altro, solo una spina elettrica. Con tanto di ricettario incluso non puoi che sperimentare. In vendita su Amazon a soli 61,77€ se spunti il coupon da 28€.





XIAOMI Mi Smart Kettle Pro perché anche se ora fa caldo, prima o poi ti tornerà utile. Con gestione da remoto mediante app, questo bollitore porta l’acqua alla temperatura ideale per migliaia di preparazioni differenti. In vendita su Amazon a soli 54,98€.



Bonus:

Attualmente in offerta c’è anche l’imperdibile Friggitrice ad Aria di Xiaomi, un prodotto smart che utilizzi in cucina per preparare primi, secondi, dolci e contorni. Con controllo da app e cottura a 360° grazie al circolo dell’aria a tutto tondo, è un’invenzione geniale. In vendita su Amazon a soli 78€ con un ribasso del 34%.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.