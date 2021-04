Cube XL Unlimited è la promo di WINDTRE dedicata a chi abita in un comune dove non è presente la banda larga. Oltre a questa offerta con i Giga Illimitati a partire da questo mese c’è una fantastica sorpresa!

Cube XL Unlimited + Voice & Data XL: i dettagli

La tariffa in questione è rivolta solo ai clienti che desiderano avere una soluzione di connettività illimitata presso la loro abitazione ma non sono coperti da ADSL né tanto meno dalla comune Fibra in rame. Cube XL Unlimited prevede Giga Illimitati in 5G con il dispositivo WebCube a soli 14,99 euro al mese. Il prezzo mensile viene addebitato su RID Bancario o Carta di Credito.

Inoltre, dalla giornata di ieri è possibile acquistare entro 30 giorni dall’attivazione della promo con Giga senza Limiti anche una seconda scheda con un’offerta dedicata. Questa promo, Voice & Data XL, gode di minuti illimitati, 200 SMS e 50GB di internet a soli 9,99 euro mensili.

Costi ed altro

Entrambe le promo hanno un vincolo contrattuale di 24 mesi ed inoltre sono attivabili solo nei negozi WINDTRE abilitati. Per quanto concerne i costi di attivazione variano a seconda dell’offerta. La tariffa con Giga Illimitati ha un contributo iniziale pari a 6,99€, mentre, la Voice & Data XL non ha costi di attivazione.

Wind 3

Tariffe