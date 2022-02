Cube Full: PROMO second SIM WINDTRE a 12,99€

Cube Full in versione Easy Pay è un'offerta per chi non vuole avere la Fibra a casa ma comunque disporre di una connessione stabile e con un buon bundle di Giga. In queste ultime ore, l'operatore arancione sta proponendo questa PROMO come seconda SIM tramite SMS ad alcuni suoi clienti.

Cube Full: i dettagli

La tariffa Cube Full Easy Pay prevede 150 Giga di traffico internet in 4G+ con WebCube. 4G+ incluso senza rate né anticipo. Il messaggio promozionale inoltrato ad una cerchia di clienti è il seguente:

Il TUO invito per l'offerta su SIM aggiuntiva: vieni in negozio entro il 20/2 per avere 150 GIGA alla massima velocità e WebCube.4G+ a 12,99E/mese. Addebito su metodo di pagamento e SIM 10E.Costi di attivazione e info in negozio o su windtre.it/cfep

Come possiamo leggere dal messaggio, questa promozione prevede il rinnovo mensile su conto corrente o carta di credito e quindi ha un vincolo contrattuale di 24 mesi.

Costi ed altro

Il contributo iniziale è di 6,99 euro una tantum oltre ai 4,99 euro richiesti solo con l'aggiunta del cosiddetto WebCube. 4G+. L'offerta senza il device ha comunque 24 mesi di vincolo. Inoltre, è previsto un entry fee pari a 10 euro da corrispondere in Negozio per la scheda SIM.