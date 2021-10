Crysis Remastered Trilogy: disponibile da oggi su PC e console

Crytek ha finalmente annunciato la disponibilità della Crysis Remastered Trilogy, che include le campagne single player di Crysis, Crysis 2, e Crysis 3. Il gioco è disponibile su PC e console di vecchia e nuova generazione, compresa Nintendo Switch.

Fin dall'annuncio ufficiale, la collection ha acceso l'entusiasmo di motlissimi giocatori di vecchia data, l'iconico franchise FPS torna in versione rimasterizzata. Da oggi è possibile acquistare il gioco in copia fisica o in digitale sui vari store online, su PC è disponibile tramite l'Epic Game Store.

La versione remastered dei 3 capitoli aggiunge una grafica tutta nuova a personaggi, armi e ambientazioni del frenetico FPS di Crytek. La trilogia gira – sia su console che su PC – in risoluzioni ben più alte rispetto alle versioni originali, raggiungendo anche il 4K oltre i 60 fps, garantendo un'esperienza di gioco fluida e ben più godibile.

La nuova Crysis Remastered Trilogy include il primo Crysis del 2007 e i successivi 2 capitoli della serie, usciti rispettivamente nel 2011 e nel 2013.