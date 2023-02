Crypto malware: cosa sono e come evitarli

In un universo che evolve continuamente come quello della rete, le minacce sembrano sempre essere dietro l’angolo.

Uno dei rischi in cui si può incorrere online, per esempio, sono i temutissimi crypto malware. Questi piccoli software, una volta installati su un computer agiscono sfruttando l’hardware in uso per estrarre criptovalute.

Chi non adotta adeguate precauzioni infatti, può ritrovarsi inconsapevolmente a minare cripto per conto di un hacker. Ciò comporta diversi svantaggi, tra cui un decremento considerevole delle prestazioni del computer.

Questo tipo di malware si diffonde un po’ come qualunque altro tipo di agente malevolo. In tal senso, per esempio, può essere incluso in un allegato di posta elettronica. A livello pratico però, una volta installato, questo va a sfruttare le risorse del computer e a far guadagnare denaro al cybercriminale.

Crypto malware? Ecco come agiscono e come evitare infezioni di questo tipo

I crypto malware però, in alcuni casi, riescono ad essere ancora più infimi.

Basta visitare un sito Web o avviare un’app legittima affinché questi riescano ad accedere al computer della vittima. Il tutto può infatti avvenire attraverso un semplice codice JavaScript, che avvia il processo di infezione.

Nel contesto dei crypto malware, non stiamo parlando di semplici eventualità ma di agenti già individuati in più occasioni. Si parla, per esempio, dei temuti CryptoLocker, Prometei Botnet o PowerGhost, nomi noti agli esperti di sicurezza informatica.

Un problema non da poco, ma che può essere evitato con alcune piccole precauzioni. Evitare di aprire allegati della posta elettronica sospetti e non visitare siti potenzialmente a rischio è un primo passo. L’adozione di una VPN e/o di antivirus efficaci può poi offrire una base solida da cui partire.

Queste due tipologie di strumento infatti, offrono ampie garanzie sia lato sicurezza che per quanto concerne la privacy online.

