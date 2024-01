CROLLO DEFINITIVO di prezzo per Samsung Galaxy A14, oggi al 37% in meno

La fine del mese di gennaio coincide con l’arrivo di una offerta di Amazon che ha dell’incredibile: il popolarissimo (e amatissimo) budget phone Samsung Galaxy A14 è in vendita a un prezzo molto conveniente.

Già di suo parecchio economico anche quando venduto a prezzo pieno, quest’oggi lo paghi appena 144€ grazie a uno scioccante sconto immediato del 37% con tanto di consegna rapida e gratuita.

Lo smartphone Android di fascia economica Samsung Galaxy A14 costa una sciocchezza su Amazon

Sottile, leggero, con un design giovanile e una scheda tecnica di tutto rispetto, Samsung Galaxy A14 ti sorprende con un bel pannello LCD da 6.6 pollici ideale per guardare contenuti video ad altissima risoluzione Full HD+. Con la mega batteria integrata da 5000 mAh hai a disposizione ore e ore di utilizzo, mentre il processore octa-core è ottimizzato per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Inoltre, nonostante il prezzo aggressivo, lo smartphone di Samsung è anche un camera phone di tutto rispetto: sul retro, infatti, trova posto un modulo triplo con un sensore principale da ben 50MP per foto e video di qualità.

Inutile girarci intorno: se oggi vuoi acquistare un budget phone di indubbia qualità, non hai altro da fare che mettere subito nel carrello il device di Samsung. Se fai in fretta e sfrutti i servizi Prime di Amazon, inoltre, il terminale Android del colosso sudcoreano verrà consegnato in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.