CROLLA Xiaomi Note 11S: fotocamera 108MP e display AMOLED (-40%)

Xiaomi Note 11S è uno smartphone perfetto se vuoi avere un prodotto completo senza dover spendere tanto. Ha conquistato tutti gli utenti che gli hanno dato una chance, cosa aspetti? Con 128 GB di memoria, servizi Google e fotocamera spettacolare… beh, ha poco di brutto!

Collegati su Amazon se sei interessato. Lo trovi in promozione con uno sconto del 40% che non scherza per niente. Portalo a casa con soli 134€ e un click.

Le spedizioni, come al solito, sono gratuite e rapide in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Xiaomi Note 11S: uno smartphone economico ma potente

Per un utilizzo quotidiano e per non farti mancare niente sotto le mani, Xiaomi Note 11S è eccezionale. Design curato nei minimi particolari, colore sgargiante e tanto da offrirti tra app, potenza e qualità.

Già con il suo display AMOLED parti con il piede giusto. Ampio, dotato di colori vividi e realistici oltre che di una risoluzione avanzata per poter giostrare il tuo tempo in applicazioni, social, sollazzarti con dello streaming e anche del gaming mobile. Dopotutto hai anche i 90Hz dalla tua parte.

Memoria da 128 GB da riempire un po’ come vuoi. Non perdere l’occasione di immortalare tutti i ricordi più importanti visto che hai una fotocamera multipla con 108 megapixel ha disposizione. Praticamente una qualità che è difficile da superare. Anche se hai la mano tremante, il risultato è assicurato!

Altro punto a favore di questo smartphone è la batteria che ti porta al giorno dopo. Viene abbinata alla ricarica rapida per non farti perdere un secondo in più.

Insomma, costa così poco eppure quanto ha da offrire Xiaomi Note 11S?

Collegati subito su Amazon dove con un click acquisti questo smartphone a soli 134€ grazie allo sconto del 40%. Non durerà per sempre.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.