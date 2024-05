Crolla vertiginosamente il prezzo di Apple iPhone 15 Pro (-290€)

L’iPhone 15 Pro, vera punta di diamante in casa Apple, assicura performance incredibili in un corpo super resistente. Design in titanio di qualità aerospaziale e vetro posteriore opaco, che conferiscono eleganza e solidità allo smartphone. Inoltre, la parte frontale in Ceramic Shield garantisce una protezione superiore contro urti e graffi, per una durata eccezionale nel tempo.

L’occasione è adesso, sta a te approfittarne: completa l’acquisto oggi stesso e potrai avere iPhone 15 Pro spendendo solo 949 euro invece di 1239 euro, beneficiando di uno sconto assurdo del 23% su Amazon.

Prezzo ai minimi storici per Apple iPhone 15 Pro

Grazie al display Super Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion, iPhone 15 Pro regala un’esperienza di visione unica. Estrema fluidità delle immagini, grazie ad una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 120Hz. Il chip A17 Pro, nonostante sia potentissimo, è ottimizzato anche in ottica di risparmio energetico.

Le fotocamere presenti a bordo consentono di catturare immagini mozzafiato a 48MP, includendo anche un teleobiettivo 3x. Tra le chicche da segnalare abbiamo il tasto Azione personalizzabile ed il moderno connettore USB C, che offrono versatilità e velocità a livelli altissimi. L’iPhone 15 Pro integra anche soluzioni innovative per la sicurezza, fra cui SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti.

Considerando il risparmio di 290 euro, i modelli a disposizione stanno finendo in men che non si dica: sii veloce e salva nel carrello il tuo Apple iPhone 15 Pro, lo riceverai direttamente a casa senza pagare la spedizione.