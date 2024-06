Croazia-Italia in streaming dall'estero: dove vederla con il commento italiano

Si gioca questa sera l’attesissima sfida tra Croazia e Italia valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi di EURO 2024. Gli azzurri hanno bisogno almeno di un pareggio per essere certi della qualificazione agli ottavi da seconda classificata, mentre per la formazione terza all’ultimo mondiale servirà assolutamente la vittoria.

In caso di sconfitta, l’Italia dovrà allora sperare che l’Albania non batta la Spagna per cercare la qualificazione tra le migliori terze classificate. Ma è meglio non correre rischi.

La partita si giocherà alle ore 21 e potrai vederla in diretta televisiva su Rai1 e in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW con il pass Sport disponibile a 14,99 euro al mese. Se ti trovi all’estero e vuoi vederla in italiano dovrai sfruttare i vantaggi di NordVPN.

Croazia-Italia in streaming: tutto ciò che c’è da sapere

Le restrizioni geografiche imposte a piattaforme streaming come RaiPlay e NOW ti impediscono di accedere al servizio se non ti trovi in Italia. Un problema che puoi facilmente aggirare usando NordVPN in questo modo:

Se non sei ancora abbonato, scegli un piano approfittando degli sconti di giugno e della garanzia di rimborso a 30 giorni Scarica l’applicazione di NordVPN sul tuo dispositivo, lo stesso che userai per vedere la partita Apri NordVPN, inserisci le credenziali e apri la pagina dei server Seleziona un server in Italia Adesso, sempre dal dispositivo in cui hai installato e avviato NordVPN, potrai aprire RaiPlay o NOW per guardare Croazia-Italia con la telecronaca in italiano

Sì, perché scegliendo un server in Italia praticamente simulerai la tua posizione nel Bel Paese potendo nuovamente accedere a tutti i servizi che avresti a casa e non perdere così giorni di abbonamento se disponi del pass sport di NOW.

E poi, usare NordVPN ti garantisce la sicurezza di una connessione privata e anonima su qualunque rete, anche su quelle pubbliche, le migliori velocità di connessione VPN per lo streaming e altre attività, il blocco automatico di malware e siti web poco sicuri e la possibilità di utilizzare il servizio su dieci dispositivi con un solo account.

NOW con il pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese, ti permette di vedere tutte le partite di EURO 2024, di cui 20 in esclusiva assoluta, la Formula 1, la MotoGP e il tennis con il torneo di Wimbledon pronto a cominciare.

Da agosto arriva anche la Serie A con 3 partite su 10 a giornata insieme a Premier League e Bundesliga mentre, da settembre, ecco le attesissime nuove Champions League, Europa League e Conference League in esclusiva quasi totale.