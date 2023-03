Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: a questo prezzo è imperdibile

Final Fantasy è un vero cult tra le saghe videoludiche più apprezzate al mondo, sin dal 1987. Quasi ogni anno il franchise di Square Enix si arricchisce sempre di più, con nuove storie e nuovi personaggi tutti da scoprire. Negli ultimi tempi, però, è anche tempo di remake e rimasterizzazioni, come il nuovo titolo per PS5: Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Da oggi, grazie alle offerte di primavera, puoi acquistare questo videogioco a soli €39,38, un prezzo mai visto prima d’ora in occasione di un titolo PlayStation di ultima generazione. Lo sconto del 33% con Prime è valido fino al 30 marzo 2023: approfittane subito e goditi una sensazionale avventura con un aspetto tutto nuovo.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: riscoprilo nel suo rinnovato aspetto

Questa per PS5 – e non solo – è una versione rimasterizzata di Crisis Core Final Fantasy VII originale, RPG (gioco di ruolo) molto amato dai fan. Qui troverai una revisione completa della grafica in HD, per immagini di qualità eccellente, fluide e nitide. Anche la colonna sonora è rimasterizzata, l’interfaccia è rielaborata e il sistema di combattimento è notevolmente aggiornato per garantirti un’esperienza di gioco all’avanguardia, sempre stimolante e accattivante.

Nel racconto ambientato sette anni prima di FFVII, aiuterai Zack Fair a rintracciare il soldato di prima classe di nome Genesis Rhapsodos. Nel corso della missione, scoprirai oscuri segreti sugli esperimenti della Shinra e sui mostri che vengono creati. Durante la storia, ritroverai i personaggi di FFVII che hai sempre amato: Cloud, Sephirot, Aerith e altri ancora, per un’avventura che ti sembrerà familiare un minuto dopo l’altro.

