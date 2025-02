Le criptovalute da tenere d'occhio nel 2025

Secondo gli analisti, questo sarà un ottimo anno per il settore degli asset digitali. Sebbene le previsioni di mercato vanno sempre prese con le pinze, ti starai comunque chiedendo quali sono le migliori criptovalute su cui investire nel 2025.

Effettivamente, puntare sulle criptovalute più promettenti può rivelarsi una buona fonte di guadagno, ma devi comunque sapere quali scegliere tra le migliaia di opzioni… cosa tutt’altro che semplice!

Questo perché ogni anno arrivano nuove criptovalute sul mercato che mostrano un grande potenziale, tuttavia non tutte riescono ad avere successo.

Per questo, abbiamo selezionato alcune delle migliori criptovalute su cui investire, tra nuovi progetti in presale, nuove criptovalute e asset consolidati.

In ogni caso, ti ricordiamo che comprare criptovalute comporta sempre dei rischi, in quanto si tratta di un settore altamente volatile che tra l’altro, nasconde diverse truffe e insidie.

Progetto Nome token Presale Valore token attuale Solaxy SOLX Sì 0,001642 dollari Bitcoin Bull BTCBULL Sì 0,002375 dollari BEST Token BEST Sì 0,024075 dollari Band Protocol BAND No 1,15 dollari Ronin RON No 1,24 dollari

Quali sono le criptovalute su cui investire

Fondamentalmente, una delle strategie migliori per investire in criptovalute è bilanciare il tuo wallet tra asset consolidati, nuove criptovalute e progetti in presale.

Ti suggeriamo quindi di evitare di puntare tutto su un singolo asset, in quanto si rivela poco proficuo, nonché rischioso. Al contrario, diversificare ti permette di ridurre l’esposizione alla volatilità e massimizzare le opportunità di guadagno.

Parlando delle criptovalute su cui investire, al momento ci sono diversi progetti in presale promettenti come Solaxy, Bitcoin Bull e BEST Token.

Tra le criptovalute sul mercato più interessanti troviamo Band Protocol e Ronin legate rispettivamente alla blockchain e al gaming.

Come asset consolidati, Bitcoin ed Ethereum restano i pilastri del mercato, con il BTC ormai considerato un “bene rifugio” al pari dell’oro ed ETH che sembra poter consolidare la sua posizione come altcoin principale anche nel 2025.

Nuove criptovalute su cui investire

Le nuove criptovalute su cui investire si distinguono per innovazioni tecnologiche, nuove applicazioni nel settore blockchain e token di utilità che possono attirare l’attenzione della community.

Questi asset hanno solitamente un costo più basso rispetto a quelli consolidati, specialmente se sono ancora in fase di presale.

Naturalmente, queste criptovalute (specialmente quelle in presale) presentano rischi molto più alti, in quanto potrebbero crescere subito dopo il lancio, ma poi crollare vertiginosamente se non vengono sostenute dal team, da una buona liquidità e dalla community.

Oltre a quelle presentate qui di seguito, su questo articolo puoi trovare altre crypto presale promettenti per il 2025.

Solaxy: la soluzione layer-2 che può interessare gli investitori di Solana

Solaxy potrebbe risultare un buon investimento, specialmente se disponi di SOL o di token creati sulla blockchain di Solana.

Questo progetto intende migliorare la scalabilità della rete Solana, affrontando una delle sue principali criticità: l’elevato carico computazionale che può rallentare la blockchain nei momenti di maggiore attività.

Per farlo, il team di Solaxy creerà una soluzione Layer-2 progettata per ottimizzare il traffico, tramite un sistema progettato ad-hoc per elaborare le transazioni off-chain e raggrupparle in batch prima di finalizzarle sulla mainnet.

Come potrai immaginare, questo approccio consente di abbattere i costi di transazione e aumentare la velocità di elaborazione senza compromettere la sicurezza.

Inoltre, ogni batch viene ancorato alla blockchain principale, garantendo l’integrità e l’immutabilità dei dati, riducendo il rischio di manipolazione o perdita di informazioni.

Il progetto ha già ottenuto un forte interesse da parte del mercato, raccogliendo oltre 22 milioni di dollari durante la fase di presale.

Il token nativo, SOLX, è attualmente venduto al valore di 0,001642 dollari e avrà un ruolo centrale all’interno dell’ecosistema, fungendo da strumento di pagamento per le commissioni sulla rete Layer-2.

Per garantire la sicurezza della rete e degli investitori, gli smart contract di Solaxy sono stati sottoposti a un audit di Coinsult, che non ha evidenziato vulnerabilità significative.

Comprando i token SOLX in presale, potrai anche metterli in staking su Ethereum, per ottenere ricompense passive in base all’APY.

Bitcoin Bull: opportunità per ottenere il BTC tramite airdrop

Bitcoin Bull (BTCBULL) è una nuova criptovaluta costruita sulla blockchain di Ethereum che ti offre la possibilità di guadagnare Bitcoin attraverso un sistema di airdrop.

Come funziona? Fondamentalmente, ogni volta che Bitcoin raggiunge una nuova soglia di valore come ad esempio 150.000 o 200.000 dollari, i titolari di BTCBULL ricevono automaticamente airdrop in BTC.

Pertanto, comprando il BTCBULL sarà possibile investire in Bitcoin senza comprare direttamente la famosa criptovaluta.

Chiaramente, il progetto ha un fattore di rischio da considerare, in quanto sebbene le previsioni per il Bitcoin siano positive per il 2025, non è detto che si avverino.

Si tratta quindi di una scommessa che può fruttare un buon guadagno, così come rivelarsi un investimento poco proficuo.

Per dare valore al BTCBULL, il progetto utilizzerà un sistema di burning per eliminare una porzione della fornitura totale di token, al fine di ridurre l’offerta circolante e creare una pressione deflazionistica.

Si tratta di una strategia che viene usata spesso, per cercare di aumentare la domanda, nonché il valore di un token sul mercato.

Per quanto riguarda la presale, Bitcoin Bull ha raccolto oltre 2,5 milioni di dollari, con il token BTCBULL venduto a un valore attuale di 0,002375 dollari.

Uno dei vantaggi della presale consiste nella possibilità di fare subito staking del token, in modo da poter ottenere un guadagno passivo ancora prima del lancio del BTCBULL sul mercato.

BEST Token: un token ideale per gli utenti di Best Wallet

Best Wallet è uno dei wallet non custodial più innovativi del settore. Probabilmente lo conosci e lo hai già scaricato, motivo in più per dare un’occhiata al suo token nativo BEST.

Creato per offrire dei vantaggi agli utenti del Best Wallet, BEST sta riscuotendo un notevole successo in presale, con più di 10 milioni di dollari raccolti.

Se sei interessato, puoi comprare questa criptovaluta al valore attuale di 0,024075 dollari, tuttavia ti suggeriamo di analizzare le sue funzionalità principali.

Prima di tutto, i titolari di BEST possono partecipare attivamente alla crescita e allo sviluppo della piattaforma, attraverso un sistema di governance.

Pertanto, detenendo il token potrai votare su decisioni strategiche, influenzando lo sviluppo dell’ecosistema Best Wallet che includerà un exchange decentralizzato e la Best Card.

Oltre al ruolo nella governance, il BEST Token offre vantaggi pratici per gli utenti di Best Wallet, come l’accesso anticipato alle presale di nuove criptovalute, visualizzabili tramite la funzione “Upcoming Tokens” all’interno dell’app del portafoglio.

Inoltre, se utilizzi Best Wallet, il BEST ti permetterà di ottenere commissioni ridotte sulle spese di transazione, oltre a ottenere rendite passive tramite lo staking.

Parlando di Best Wallet, si tratta di un wallet non custodial supporta oltre 60 blockchain, tra cui Bitcoin, Ethereum e Solana.

L’app è disponibile gratuitamente per dispositivi mobili Android e iOS, con funzionalità come l’acquisto, lo swap, la ricezione e la vendita di criptovalute in modo semplice e sicuro.

Band Protocol: una piattaforma di oracoli decentralizzati

Muovendoti nel settore delle criptovalute, avrai sentito parlare di smart contract e probabilmente saprai che per funzionare hanno bisogno di informazioni esterne affidabili.

Band Protocol si occupa proprio di questo, infatti si tratta di una piattaforma di oracoli decentralizzati progettata per collegare dati del mondo reale ai smart contract su blockchain.

Il progetto, fondato da Soravis Srinawakoon, Sorawit Suriyakarn e Paul Nattapatsiri, fornisce un’infrastruttura sicura e scalabile per integrare dati off-chain in ecosistemi blockchain come Ethereum, Binance Smart Chain e Cosmos.

Per garantire l’affidabilità dei dati, Band Protocol opera attraverso BandChain, una blockchain pubblica compatibile con Cosmos.

Qui, i fornitori di dati pubblicano le loro informazioni tramite API e i validatori, attraverso un meccanismo di consenso basato su blockchain, ne garantiscono la veridicità.

Una volta confermati, questi dati possono essere utilizzati da smart contract per eseguire operazioni complesse.

Il token BAND svolge un ruolo centrale nell’ecosistema: viene utilizzato per pagare i servizi degli oracoli, incentivare i validatori e partecipare alla governance del protocollo.

Band Protocol è particolarmente utile per la finanza decentralizzata (DeFi), il gaming on-chain e i sistemi di assicurazione basati su blockchain.

Se un’app DeFi ha bisogno di conoscere il valore di Bitcoin in tempo reale, può affidarsi agli oracoli di Band Protocol per ottenere dati accurati e sicuri.

Inoltre, grazie alla compatibilità con WebAssembly, gli sviluppatori possono creare oracoli personalizzati in pochi minuti, facilitando l’integrazione con le API web tradizionali.

Il progetto è in continua evoluzione, con il team attualmente impegnato nello sviluppo della versione Band v3, che promette maggiore scalabilità ed efficienza.

Al momento, il valore di BAND è di 1,15 dollari, mentre il market cap ammonta a 181 milioni di dollari. Puoi investire su BAND scambiandolo sui principali exchange di criptovalute.

Ronin: una blockchain per il gaming creata da Sky Mavis

Tra le nuove criptovalute su cui investire potresti considerare Ronin, specialmente se il nome Axie Infinity non ti è nuovo.

Infatti, Ronin è stata creata da Sky Mavis, il famoso sviluppatore vietnamita dietro il famoso gioco NFT.

Con un market cap attuale di più di un miliardo di dollari, Ronin è stata progettata per superare i limiti della blockchain Ethereum e permettere transazioni veloci di criptovalute ed NFT, al fine di migliorare l’esperienza di gioco Play 2 Earn.

Inoltre, la velocità delle transazioni e i costi ridotti, possono risultare particolarmente convenienti per gli sviluppatori di giochi che vogliono costruire esperienze decentralizzate sostenibili.

Grazie al programma Ronin Forge, sette nuovi studi di sviluppo hanno ricevuto finanziamenti fino a 50.000 dollari per costruire e scalare i propri progetti sulla rete Ronin.

Al centro della rete troviamo il token RON, al momento scambiato a 1,24 dollari. RON viene utilizzato per pagare le commissioni sulle transazioni, partecipare alla governance e per lo staking.

I titolari di RON, possono contribuire alla sicurezza della rete delegando i tuoi token ai validatori. Inoltre, Ronin ha recentemente adottato il Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) di Chainlink, migliorando la sicurezza e l’integrazione con altre blockchain.

Un altro aspetto interessante di Ronin è la sua infrastruttura pensata per semplificare l’esperienza degli utenti.

Con gli onramps fiat-to-crypto integrati, i giocatori possono acquistare asset digitali direttamente con valute tradizionali, eliminando molte delle barriere che limitano l’adozione del gaming blockchain.

Inoltre, offre template per smart contract già testati, così che gli sviluppatori possano concentrarsi sulla creazione di giochi innovativi senza preoccuparsi degli aspetti tecnici più complessi.

Criptovalute su cui investire a lungo termine

Abbiamo visto le nuove criptovalute su cui investire in presale e quelle presenti sul mercato.

Adesso ti proponiamo una rassegna delle criptovalute che possono rivelarsi adatte per investimenti a lungo termine.

In pratica, questi asset hanno dimostrato una certa stabilità e resilienza nel tempo, consolidandosi sul mercato con un market cap elevato.

Anche queste subiscono la volatilità intrinseca del mercato, ma hanno dei vantaggi rispetto ai nuovi progetti: sono supportate da una community ampia, team di sviluppo attivi e, in alcuni casi, persino da aziende e istituzioni finanziarie.

Inoltre, molte di queste crypto sono alla base di interi ecosistemi blockchain, rendendole fondamentali per lo sviluppo di applicazioni decentralizzate, DeFi e altri settori emergenti.

Ecco le criptovalute che potrebbero rappresentare un’opzione solida per chi investe con una prospettiva di lungo termine.

Bitcoin

Bitcoin è la criptovaluta principale, considerata il punto di riferimento per l’intero mercato.

Infatti, come avrai potuto verificare, le oscillazioni del valore del BTC influenzano l’intero settore, creando fasi rialziste e fasi ribassiste.

L’adozione del BTC è aumentata notevolmente negli ultimi anni, grazie agli ETF Spot che lo hanno reso appetibile anche agli investitori istituzionali.

Inoltre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha iniziato a sostenere il Bitcoin, dando alla criptovaluta un notevole slancio.

Al momento, il Bitcoin ha un valore di circa 98.000 dollari e come detto nell’introduzione, si può considerare come un “bene rifugio”, ovvero un asset su cui investire nei momenti di crisi finanziaria. Non a caso il BTC viene considerato “oro digitale” da molti investitori.

Proprio per questo, Bitcoin resta una delle migliori criptovalute su cui investire, ma si rivela anche la più costosa in assoluto.

Ethereum

Ethereum è l’altcoin principale, ovvero la criptovaluta alternativa al Bitcoin con il market cap più alto.

Inoltre, Ethereum non è solo una criptovaluta, ma una vera e propria piattaforma blockchain su cui vengono costruite migliaia di dApp, comprese le nuove criptovalute che abbiamo analizzato in questa guida.

Sebbene ultimamente deve fare i conti con competitor agguerriti come Solana e altre blockchain, Ethereum resta una delle più utilizzate grazie a protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) agli NFT, passando per il gaming e il metaverso.

Al momento, Ethereum ha un valore di circa 2.700 dollari, lontano dal massimo storico di più di 4.700 dollari raggiunto nel 2021.

Tuttavia, la crescita dell’ecosistema Ethereum lo rende uno degli asset più adatti per investimenti nel lungo termine, con un’adozione sempre maggiore da parte di aziende e istituzioni che vogliono sfruttare la sua tecnologia per applicazioni reali.

Solana

Solana è una delle blockchain più performanti, capace di gestire migliaia di transazioni al secondo con costi di commissione estremamente bassi.

Negli ultimi anni, Solana ha visto un notevole aumento dell’adozione e del valore, grazie alla vasta quantità di meme coin e dApp create sulla blockchain.

Gli sviluppatori infatti, sono soliti apprezzare la velocità e i costi bassi di Solana, spesso preferendola a Ethereum.

Oltre alle meme coin, Solana viene scelta da sviluppatori di NFT e crypto gaming, con molte piattaforme che scelgono questa blockchain per la sua affidabilità.

La sua capacità di aggiornarsi e migliorare la sicurezza potrebbe renderla una delle blockchain più utilizzate nei prossimi anni.

Per questo il SOL, scambiato a una valore attuale di circa 170 dollari, si rivela una buona criptovaluta su cui investire a lungo termine.

BNB

BNB è il token nativo di Binance, il più grande exchange di criptovalute, nonché uno dei più importanti.

Il token viene impiegato per ridurre le commissioni sulle transazioni, per la governance e per accedere a nuove criptovalute prima del listing ufficiale sull’exchange.

Gli asset che ottengono il listing su Binance solitamente vedono il loro valore salire, proprio per il prestigio dell’exchange e per la visibilità che è in grado di dare ai nuovi progetti.

Data la solidità dell’exchange, il token BNB può rivelarsi un buon investimento a lungo termine. Il valore di BNB attuale è di circa 650 dollari, mentre il market cap ammonta a 93 miliardi di dollari.

XRP

XRP è una criptovaluta progettata per rendere le transazioni finanziarie più rapide ed economiche.

Sviluppato da Ripple Labs, XRP funge da asset digitale all’interno di XRP Ledger, una blockchain che consente il trasferimento immediato di valore senza la necessità di intermediari tradizionali.

A differenza di Bitcoin ed Ethereum, che si basano sul mining, XRP utilizza un meccanismo di consenso più efficiente dal punto di vista energetico, garantendo transazioni in pochi secondi con costi minimi.

La criptovaluta viene utilizzata soprattutto nel settore dei pagamenti transfrontalieri, dove offre un’alternativa più veloce e meno costosa rispetto ai sistemi tradizionali come SWIFT.

Il progetto ha dovuto affrontare diverse difficoltà, tra cui una lunga disputa legale con la Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti. Pertanto, negli ultimi anni XRP non ha avuto slanci di valore importanti.

Al momento XRP ha un valore di 2,61 dollari e un market cap di 151 miliardi di dollari.

Come trovare le nuove criptovalute su cui investire

Di criptovalute sul mercato ce ne sono veramente tante, per questo bisogna fare un’analisi accurata per trovare quelle nuove su cui investire che possono avere un potenziale di crescita. Vediamo quali sono i metodi più usati dagli esperti.

Tenere d’occhio le presale

Se vuoi entrare in un progetto nelle fasi iniziali, le presale sono un ottimo punto di partenza.

Come abbiamo visto, le presale ti consentono di acquistare criptovalute a un valore ridotto, prima del listing sugli exchange.

Non avrai mai garanzie di crescita, quindi non farti accecare da strategie di marketing troppo entusiaste.

Va detto però che se il progetto riesce a ottenere una buona visibilità e ad attirare trader, il valore del token ha delle possibilità di aumentare rapidamente dopo il lancio.

Per trovare le migliori presale, puoi seguire piattaforme specializzate oppure monitorare i launchpad come quello di Binance, in quanto spesso selezionano progetti per il listing che mostrano basi solide.

Anche i social network e le piattaforme come Reddit sono ottimi mezzi per scoprire nuove criptovalute su cui investire.

Seguire le tendenze del mercato

Il mondo delle criptovalute è guidato da cicli di mercato e trend emergenti. Per questo identificare i settori in crescita prima che diventino mainstream può portarti a investimenti redditizi.

Ad esempio, i trend degli ultimi anni sono stati le meme coin, il gaming P2E, il crypto gambling e i token IA.

In generale è sempre utile controllare il valore degli asset legati ai trend mensili e annuali, rimanendo aggiornato utilizzando report di analisti e di trader esperti, così come leggendo articoli specializzati.

Le piattaforme CoinMarketCap e CoinGecko ti permettono di seguire l’andamento del valore di un token e di trovare notizie e altre informazioni preziose su un determinato asset.

Ti consigliamo comunque di non farti mai trascinare dall’hype, spesso creato ad hoc da marketing aggressivo.

Allo stesso modo, ignora la classica FOMO (Fear of Missing Out) generata solitamente per le meme coin, in quanto spesso si rivela deleteria.

Fai le tue analisi a dovere e cerca di capire se un asset può rivelarsi proficuo o meno. Non ci sono strategie perfette o metodi infallibili, solo consapevolezza, informazione e investimenti oculati.

Criptovalute su cui investire: cosa serve per comprarle

Acquistare criptovalute è un processo più semplice di quanto possa sembrare, ma servono alcuni strumenti essenziali per iniziare, vediamo quali.

Un exchange di criptovalute affidabile

Per comprare criptovalute, il primo passo è scegliere un exchange, ovvero una piattaforma che permette di acquistare, vendere e scambiare crypto. Esistono diverse opzioni, tra cui Binance, Coinbase, Kraken e Bybit, ognuna con le proprie caratteristiche.

Quando scegli un exchange, considera fattori come sicurezza, commissioni di trading, metodi di deposito e varietà di criptovalute disponibili. Alcuni exchange richiedono la verifica dell’identità (KYC), mentre altri permettono di operare in modo più anonimo.

Un metodo di pagamento accettato

Una volta scelto l’exchange, devi decidere come finanziare il tuo account. I metodi di pagamento più comuni includono:

Carta di credito o debito – Veloce e pratico, ma con commissioni generalmente più alte.

– Veloce e pratico, ma con commissioni generalmente più alte. Bonifico bancario – Solitamente con commissioni più basse, ma potrebbe richiedere più tempo per l’accredito.

– Solitamente con commissioni più basse, ma potrebbe richiedere più tempo per l’accredito. Stablecoin o altre criptovalute – Se possiedi già delle criptovalute, puoi utilizzarle sull’exchange per scambiarle con altri asset.

Alcune piattaforme supportano anche metodi di pagamento alternativi come PayPal o Apple Pay.

Un wallet per conservare le criptovalute

Dopo l’acquisto, dovresti spostare le tue criptovalute in un wallet non custodial, cioè un portafoglio digitale di cui solo tu possiedi le chiavi private.

Affidare i tuoi asset a un exchange significa lasciarli in mano a una terza parte, con il rischio di perderli in caso di attacchi hacker o del fallimento della stessa piattaforma.

Tra i wallet non custodial, i migliori sono il già citato Best Wallet, MetaMask, Trust Wallet e Phantom.

Questa tipologia di wallet è molto comoda perché ti permette di effettuare transazioni in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo, tuttavia è più vulnerabile ad attacchi informatici.

In alternativa puoi optare per wallet fisici come Ledger o Trezor, ideali per chi conserva le criptovalute con una maggiore sicurezza e protezione.

Conclusione

Le criptovalute su cui investire nel 2025 sono molto diverse tra loro, in quanto si dividono tra presale, nuovi asset e criptovalute consolidate.

Avrai quindi notato che le opportunità di investimento sono davvero tante, tuttavia devi sempre fare le tue analisi e considerazioni.

Abbiamo visto che puntare su progetti consolidati come Bitcoin, Ethereum e Solana garantisce stabilità e un’esposizione sicura al mercato, mentre le nuove criptovalute sul mercato e in presale possono risultare un’occasione per ottenere rendimenti più elevati, se scelte con attenzione.

Come sempre, la chiave sta nella diversificazione del wallet e nella gestione del rischio, oltre a un’attenta analisi dei progetti che ti interessano.

Domande Frequenti sulle criptovalute

Quali sono le criptovalute su cui investire più sicure?

In generale, nessuna criptovaluta è sicura al 100%, in quanto sono tutte influenzate dall’elevata volatilità del mercato.

Tuttavia, il Bitcoin si rivela quella più solida, in quanto negli anni è diventata un vero e proprio “bene rifugio”.

La criptovaluta ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi due anni e nel 2025 potrebbe aumentare di valore, fino a raggiungere un nuovo massimo storico di 150.000 dollari.

In quale criptovaluta conviene investire adesso?

Dipende dalla strategia che vuoi adottare. Se cerchi stabilità e vuoi fare un investimento a lungo termine, Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB restano le opzioni più solide.

Per diversificare il wallet e mitigare i rischi di una possibile fase ribassista, puoi considerare di comprare token in presale e quindi non ancora arrivati sul mercato, come Solaxy, Bitcoin Bull o BEST Wallet.

Inoltre, puoi considerare nuove criptovalute legate a settori come il gaming e la blockchain create da team esperti come Ronin o Band Protocol.

Come scegliere le criptovalute su cui investire?

La scelta delle criptovalute in cui investire richiede un’analisi approfondita di diversi fattori chiave.

Il valore e il market cap di un asset ti può fornire un’indicazione della stabilità e della sua diffusione, mentre la solidità del team di sviluppo è essenziale per valutare la capacità del progetto di evolversi nel tempo.

Anche il livello di innovazione tecnologica risulta molto importante, poiché soluzioni avanzate e scalabili possono offrire un vantaggio competitivo nel settore.

Considera sempre che le nuove criptovalute possono avere prospettive di crescita più alte, ma allo stesso tempo presentare notevoli rischi.

Le criptovalute su cui investire in presale sono una buona opportunità?

Dipende molto dalle tue esigenze. Se vuoi diversificare il tuo wallet, le presale sono un ottimo metodo, in quanto ti permettono di acquistare token a basso costo prima del lancio sul mercato. Alcuni token usciti dalle presale, hanno visto una notevole crescita subito dopo il listing.

Questa non è però una regola ferrea del mercato, tutt’altro. Molti token dopo le presale tendono a crollare, perché non supportati a dovere dal loro team di sviluppo o dalla community.

Per questo ti consigliamo di fare investimenti oculati sulle presale e di analizzare accuratamente il progetto.