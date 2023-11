Cricut Joy, con il Black Friday 30% di sconto sul bundle iniziale

Mettere le mani in pasta quando si parla di personalizzazioni e lavori manuali significa soltanto una cosa: desiderare una macchine Cricut Joy con tutto il cuore. Se sei appassionato di questa categoria, sai benissimo che il prezzo non è sempre vantaggioso ma anzi, molte volte risulta un ostacolo.

Per fortuna che ho scovato questa offerta Black Friday su Amazon che ti consente di realizzare i tuoi sogni. Grazie al 30% di sconto hai quasi cento euro di risparmio sul bundle iniziale. Completa l’acquisto con soli 189€.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Cricut Joy in un bundle di cui non fare a meno

È un’offerta spaziale se pensi che la sola macchina costa quanto l’intero set. Con questo hai l’occasione di avviare le tue personalizzazioni e arricchire i tuoi lavori senza scendere a compromessi. Circut Joy, infatti, è una vera e propria istituzione nel mondo DIY e tu la puoi avere a casa.

In modo particolare, il bundle che ti sto suggerendo custodisce al suo interno tutto quello di cui hai bisogno per iniziare i tuoi progetti. In modo particolare trovi:

la macchinetta;

penne a punta fine in colore rosso, verde e viola;

tappetino per biglietti;

12 biglietti con inserti con buste in versione olografica color crema e oro;

5 fogli di vinile Smart;

set di strumenti iniziali;

pellicola di trasferimento da 1,2 metri.

Naturalmente puoi acquistare tutto quello di cui hai bisogno in un secondo materiale. La Cricut funziona con circa 50 materiali differenti per dire addio alle limitazioni. Tuttavia con questo set hai tutto quello di cui necessiti per il primo utilizzo e non solo.

Pronto ad esaudire i tuoi sogni? Collegati subito su Amazon dove acquisti la tua Cricut Joy con bundle iniziale ad appena 189€ grazie allo sconto del 30% per il Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.