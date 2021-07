I nuovi numeri di Kantar mostrano che un numero crescente di consumatori è interessato all'acquisto di smartphone 5G per il prossimo futuro. I dati sono stati tratti da un sondaggio tra negozi offline e acquirenti online in diversi Paesi aventi un'apprezzabile infrastruttura 5G. Più di due terzi delle persone intervistate nel complesso hanno in programma di acquistare un device dotato di tale modulo.

I telefoni 5G diventeranno lo standard

Gli smartphone con connettività 5G sono attualmente il “gold standard” nel segmento degli smartphone e i dati hanno mostrato un crescente appetito per una tecnologia più veloce e avanzata. Tuttavia, diverse nazioni devono ancora disporre della necessaria infrastruttura di rete adeguata, la quale potrebbe richiedere una notevole quantità di risorse.

Dando uno sguardo approfondito a quelli che sono i dati di vendita di questi Paesi, vediamo che una forte preferenza per i telefoni 5G. Il portale ha dimostrato che il 70% degli smartphone di fascia alta venduti in Cina dispone di connettività 5G, mentre Stati Uniti, Giappone e Australia hanno indicato una soglia di vendita del 50% per gli smartphone con modulo di nuova generazione. La percentuale di vendita più bassa proviene dai primi 5 paesi in Europa (Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna) con il 40%.

La ricerca di Kantar ha anche mostrato una crescente preferenza dei consumatori verso gli store offline per acquistare i propri smartphone rispetto ai negozi online. L'uso dei negozi offline sta gradualmente riprendendo piede in molti mercati dopo che la pandemia di coronavirus ha portato alla chiusura totale delle operazioni dei punti vendita dal vivo lo scorso anno.

La crescente preferenza potrebbe essere forse guidata da un aumento dei tassi di vaccinazione in diversi paesi, il che significa che i luoghi pubblici potrebbero essere aperti ai cittadini, con i protocolli di sicurezza ancora da rispettare, tuttavia.

I dati sulle vendite per il secondo trimestre del 2021 hanno mostrato una crescita a una cifra rispetto al primo trimestre dell'anno. Tuttavia, i dati hanno anche indicato che gli acquirenti in Cina, Australia e Giappone non sono ancora disposti a tornare del tutto allo shopping offline.

Le vendite globali di Android hanno superato quelle degli iPhone, sebbene Apple continui a mantenere la sua posizione di marchio di smartphone di punta, mentre Samsung, OPPO, Sharp e altri OEM si stanno facendo strada al di fuori dei mercati locali.

La ricerca ha preso in considerazione solo i Paesi con un certo livello di infrastruttura e distribuzione di rete 5G. Ci sono ancora molti territori che non dispongono delle adeguate risorse per lo sviluppo delle reti next-gen.

