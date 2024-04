Credit Agricole: Conto Deposito a 6 mesi con tasso annuo lordo del 3,8%

In un panorama bancario sempre più competitivo, Credit Agricole si distingue per la sua offerta innovativa: il nuovo Conto Deposito a 6 mesi che garantisce un tasso annuo lordo del 3,8%. Una proposta che si posiziona al primo posto tra le opzioni consigliate dai clienti, riconoscendo il merito a Credit Agricole per l’eccellenza dei suoi servizi.

Credit Agricole: tasso annuo lordo del 3,8%

Per chi è alla ricerca di un’opzione di risparmio vantaggiosa, senza rinunciare alla flessibilità, questo conto deposito è a tutti gli effetti una scelta preminente. L’assenza di canone per i primi 9 mesi rende l’offerta ancora più accattivante, con la possibilità di azzeramento del canone per gli under 35, coloro che accreditano lo stipendio o la pensione, chi possiede un patrimonio superiore o uguale a 5.000€, o detiene un dossier titoli attivo.

La sottoscrizione è possibile sia in filiale che a distanza, fino al 9 aprile, offrendo un approccio flessibile che risponde alle diverse esigenze dei clienti. Inoltre, Credit Agricole non si ferma qui: per chi apre il Conto Deposito online entro il 30 aprile inserendo il codice promozionale “VISA” e sottoscrive la Carta di debito Visa, è prevista la possibilità di ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo, incentivando l’uso della carta per gli acquisti.

La carta di debito Visa garantisce massima usabilità e sicurezza, potendo essere utilizzata per pagamenti online, in negozio e in tutto il mondo, con la possibilità di gestire e monitorare le spese direttamente dall’app. In un mondo in cui la sicurezza delle transazioni online è fondamentale, Credit Agricole assicura infine ai suoi clienti una protezione totale, offrendo la possibilità di mettere la carta in pausa in qualsiasi momento e di bloccarla con un semplice click in caso di necessità.