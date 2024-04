Credem: apri il tuo conto ONLINE e ricevi fino a 100 euro in Buoni Amazon

Credem ha recentemente presentato un’interessante promozione pensata per i nuovi clienti che desiderano aprire un conto Credem Link. Grazie a questa offerta, è possibile ricevere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon.it, seguendo alcune indicazioni che vedremo in seguito.

Credem: i dettagli della promo con un regalo del valore di 100 euro

Per beneficiare di questa promozione, è essenziale aprire un conto Credem Link entro il 30 Aprile 2024 e inserire il codice promozionale CREDEM100 durante la procedura di apertura. Oltre ai buoni Amazon, il conto offre vantaggi come l’esonero dal canone e una carta di debito internazionale o Credemcard senza costi aggiuntivi per il primo anno.

Dopo l’apertura del conto, per ottenere i buoni Amazon, sarà necessario effettuare acquisti con la carta di debito fornita, spendendo almeno 200€ al mese tra il 1° Maggio e il 31 Agosto 2024. Riceverai un buono regalo Amazon.it da 25€ per ogni mese in cui raggiungi la soglia di spesa, fino a un massimo di quattro buoni, per un totale di 100 euro.

Il conto Credem Link garantisce numerosi vantaggi, quali:

Zero Canone : non è previsto alcun costo annuale di gestione.

: non è previsto alcun costo annuale di gestione. Carta di Debito Internazionale Mastercard o Credemcard : gratuita per il primo anno e poi a tariffe convenienti.

: gratuita per il primo anno e poi a tariffe convenienti. Servizi Online all’avanguardia : possibilità di gestire il conto tramite internet banking e app dedicata.

: possibilità di gestire il conto tramite internet banking e app dedicata. Sistema di sicurezza avanzato: garanzia di protezione per i fondi e i dati personali.

Cogli al volo questa straordinaria opportunità offerta da Credem per ottenere fino a 100€ in buoni Amazon valida fino a fine Aprile. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di ricevere i tuoi buoni regalo Amazon.it e di sfruttare i benefici offerti dal conto Credem Link.