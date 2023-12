Creative Zen Hybrid 2 in offerta: suono impeccabile e comfort totale

Le Creative Zen Hybrid 2 sono cuffie over-ear wireless che offrono un’esperienza audio avanzata, attualmente disponibili su Amazon a meno di 72€ grazie a un coupon sconto del 10%. Queste cuffie si distinguono per la loro cancellazione attiva del rumore ibrida, che annulla fino al 98% del rumore ambientale, consentendo di immergersi completamente nell’audio o di passare alla modalità ambiente per rimanere consapevoli dell’ambiente circostante.

Ottimizzate per offrire acuti chiari e medi ben bilanciati, le Creative Zen Hybrid 2 assicurano un’esperienza acustica di alta qualità. La modalità a bassa latenza contribuisce a ridurre notevolmente la latenza a soli ~85 ms, garantendo una riproduzione audio wireless senza ritardi fastidiosi.

Una caratteristica distintiva di queste cuffie è la straordinaria durata della batteria. Con ANC spento, offrono fino a 67 ore di riproduzione, mentre con ANC attivo, la durata si attesta comunque su notevoli 49 ore. Questo le rende ideali per lunghi viaggi o sessioni di ascolto senza interruzioni.

Creative Zen Hybrid 2 è dotato di microfoni dedicati per la cancellazione attiva del rumore, garantendo una chiara comunicazione anche in ambienti rumorosi. La tecnologia ENC si occupa di filtrare i rumori di fondo indesiderati, assicurando che la tua voce risulti nitida e pulita durante le chiamate.

Per quanto riguarda il comfort, queste cuffie sono progettate per viaggiare e offrono tre modalità di ripiegamento: piegatura piatta, piegatura a metà e piegatura compatta. Questa versatilità di ripiegamento le rende facili da trasportare e riporre in qualsiasi zaino o borsa.

Le Creative Zen Hybrid 2 sono una scelta eccellente per chi cerca cuffie wireless con una combinazione di prestazioni audio di alta qualità, cancellazione del rumore avanzata e una lunga durata della batteria. Approfittare dell’offerta attuale su Amazon consente di accedere a queste cuffie di fascia alta a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.