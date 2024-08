CREATIVE Stage SE a 35€: soundbar potente, compatta, STRAORDINARIA

CREATIVE Stage SE è la soundbar ideale per chi ottenere un sistema audio compatto e potente da abbinare al proprio computer o dispositivo mobile. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e all’elegante design, questa soluzione under-monitor è perfetta per migliorare l’esperienza di ascolto in qualsiasi ambiente di lavoro o di intrattenimento.

In sconto su Amazon, adesso puoi prenderla a 35,99€ appena: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne.

Integrati nel sistema, driver al neodimio personalizzati che offrono un audio di alta qualità, con bassi potenti e un suono cristallino. Grazie alla sua uscita audio da 24W, è in grado di riempire la stanza con un’esperienza sonora coinvolgente, ideale per guardare film, ascoltare musica o giocare.

Completa la connettività: è dotata di connettività Bluetooth 5.3 per lo streaming wireless da smartphone, tablet e laptop. Inoltre, presenta un ingresso audio digitale USB per un’esperienza audio di alta qualità direttamente dal tuo computer. La presenza di un’uscita cuffie a 3 poli consente di collegare le tue cuffie preferite e goderti i tuoi contenuti in privato senza disturbare gli altri.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, si adatta perfettamente sotto il tuo monitor, mantenendo un setup desktop ordinato e pulito. Può essere posizionata sia in orizzontale che in verticale, offrendo flessibilità di installazione in diversi ambienti. I comandi posizionati lateralmente permettono un facile accesso ai controlli di volume, selezione degli ingressi e accensione/spegnimento.

Questa soluzione audio è davvero semplice da installare e utilizzare. Basta collegare l’alimentazione tramite USB e connetterla al tuo computer o dispositivo mobile per iniziare a goderti un audio di alta qualità. Nessuna configurazione complessa, tutto è intuitivo e pronto all’uso.

CREATIVE Stage SE è la soundbar ideale per chi desidera un sistema audio di alta qualità, compatto e versatile da abbinare al proprio setup desktop. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, come la connettività Bluetooth 5.3 e l’ingresso USB digitale, offre un’esperienza di ascolto davvero coinvolgente, elevando il tuo intrattenimento a un livello superiore.

