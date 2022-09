Creative: cuffie wireless con 27 ore di autonomia SCONTATE del 40%

Titti gli occhi puntati su queste bellissime cuffie firmate Creative. Design over-ear per un’immersione di suono completa e senza rumori esterni. Durata infinita e connessione sempre stabile. Approfitta di questa offerta che oggi trovi su Amazon per portarti a casa le bellissime cuffie wireless Creative a 71,99 euro, anziché 119 euro.

Usale a casa o in viaggio. Non importa dove sei perché si adattano perfettamente a tutte le attività della tua giornata. Sono comodissime, durano un eternità senza doverle ricaricare e soprattutto, parliamo di cuffie, quindi non possiamo non menzionare il suono eccellente.

Se fai in fretta potrai beneficiare dello sconto su Amazon del 40%, applicando il coupon. Metti subito nel tuo carrello le mitiche cuffie wireless Creative a soli 71,99 euro. Se ordini oggi le potrai ricevere in pochi giorni a casa tua, e con Amazon Prime, non pagherai la consegna.

Cuffie wireless Creative: musica e comfort

Attraverso i due driver al neodimio full range da 40 mm, le cuffie wireless Creative garantiscono un suono di altissima qualità, dai bassi potenti e profondi, agli alti e i medi puliti. Poi grazie alla cancellazione attiva del rumore ibrida, il 95% di ciò che ti circonda non verrà percepito dai padiglioni auricolari.

Anche il microfono incorporato è dotato della cancellazione del rumore, così da trasmettere nelle tue chiamate una voce chiara a chi ti ascolta. Portale anche con te durante i tuoi viaggi. Le puoi facilmente piegare e metterle in uno zaino o in una borsa.

La grande durata della batteria farà sì che tu possa ascoltare audio per 27 ore consecutive con la modalità ANC attiva e fino a 37 ore con questa modalità disattivata. Inoltre con solo 5 minuti di ricarica avari altre 5 ore di ascolto. Approfitta subito di questa fantastica offerta e acquista su Amazon le cuffie wireless Creative a 71,99 euro, anziché 119 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.