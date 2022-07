Creare un podcast con iPad Air (2022)

In questo articolo voglio parlarvi di podcast. No, non voglio consigliarvi un nuovo show audio da seguire (anche se avrei in mente qualche titolo davvero frizzante da condividere); andrò per gradi, ma seguitemi attentamente.

Come ho fatto un podcast solo con due accessori

Di recente ho iniziato a produrre podcast per un progetto personale che sto seguendo; sebbene avessi già tutti gli strumenti per la realizzazione di contenuti audio professionali, ho scelto un approccio differente. Volevo essere leggero, sempre pronto all’azione con un setup che non pesasse sulla mia schiena. Ecco quindi che la mia scelta è ricaduta su iPad Air 2022, quello con il processore Apple Silicon, e un microfono Rode NTG-USB. Di fatto, grazie un comodo adattatore, questo accessorio si può collegare direttamente al tablet.

Appena ho scritto il lavoro, mi sono trovato davanti ad un empasse: uso il microfono direzionale mezzo fucile puntato contro la mia bocca, registrando su un registratore esterno, scaricando quindi il materiale sul computer, schedandolo e quindi dilatando drasticamente i tempi oppure creo il tutto direttamente da tablet?

Grazie ad Adobe Premiere Rush ho avuto la possibilità di attivare un livello speciale della timeline, collegare il microfono all’iPad e registrare il mio VoiceOver direttamente nel progetto. Non potete capire quanto la cosa mi abbia reso felice; una velocità mostruosa e ho dimezzato drasticamente i tempi.

Ve ne ho parlato sopra: il “vecchio“ procedimento era laborioso e macchinoso, oltre che dispendioso. Presupponeva poi un livello di conoscenza dei mezzi tecnici non indifferente nonché, molte funzionalità tipiche dei microfoni e dei registratori esterni.

Con l’iPad, lo stesso con cui guardo Disney+ o gioco ai titoli su Apple Arcade, posso lavorare in completa mobilità. iPad Air 2022 si trova in in sconto su Amazon da soli 812,00€ nella versione da 64 GB WiFi+Cellular, mentre il microfono di rode costa sono 139,00€ al posto di 199,00€ e vi assicuro che li vale tutti. Se poi avete anche una Apple Pencil, potrete creare le copertine dei vostri podcast direttamente da Photoshop o da Lightroom, oppure, perché no, anche da Canva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.