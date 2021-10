Dalla sua prima uscita sul mercato siamo ormai alla quinta proroga da parte di Poste Mobile. Stiamo parlando della promozione Creami ExtraWOW 100.

Creami ExtraWOW 100: i dettagli

La tariffa in questione oramai la conosciamo davvero bene. Questa offre minuti senza limiti verso tutti gli operatori mobili e fissi nazionali, messaggi illimitati sempre verso tutti e 100 Giga di traffico internet in 4G+ sulla Giga Network di Vodafone. Il tutto sempre a meno di 8 euro mensili. Tale promo è disponibile sia in portabilità che attivando una nuova numerazione entro il 12 Ottobre 2021.

Nei 7,99 euro mensili richiesti dall’offerta sono compresi anche i servizi “Ti Cerco” e “Richiama Ora”, l’avviso di chiamata e la possibilità di fare hotspot. Tutto questo senza costi aggiuntivi.

Inoltre, grazie alla rete Vodafone è possibile navigare fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload. Oltre ai 100 Giga inclusi nel canone, troviamo 4,37 Giga di internet al mese da utilizzare in tutt’Europa grazie agli accordi sul roaming.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora è attivabile sia online sia negli Uffici Postali. La differenza però è che tramite sito internet il costo è pari a 10€, mentre, in Posta è previsto un corrispettivo iniziale pari a 15€. L’offerta, inoltre, non possiede alcun vincolo.