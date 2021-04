La “regina delle offerte” di Poste Mobile ritorna attivabile online. Stiamo parlando della Creami WOW Weekend 30GB, tariffa last minute disponibile a meno di 5 euro al mese.

Creami WOW Weekend 30GB: i dettagli della promo bomba!

La Creami WOW Weekend prevede un bundle di 30 Giga di traffico dati in 4G+, minuti illimitati verso tutti gli operatori sia fissi che mobili, SMS illimitati al costo mensile di soli 4,99€ ogni mese. La promo in questione offre anche 2,73 Giga da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea.

Il prezzo mensile non subirà aumenti nell’arco dei mesi e in esso troviamo inclusi anche diversi servizi aggiuntivi senza costi aggiuntivi come la Segreteria Telefonica, la navigazione in hotspot oltre al Ti Cerco e Richiama Ora. La promozione low-cost di Poste Mobile attualmente utilizza ancora la copertura nazionale di WINDTRE. Nello specifico, in 4G+ è possibile navigare fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Inoltre, tale tariffa è disponibile per i nuovi clienti che richiedono online un nuovo numero oppure che necessitano di cambiare operatore.

Costi ed altro

Creami WOW di Poste Mobile ha un contributo di attivazione pari a 20 euro. In questo costo iniziale è presente anche una ricarica del valore di 10€ utilizzabile per i rinnovi successivi. Inoltre, la tariffa che abbiamo visto sinora è acquistabile online con spedizione gratuita della SIM entro il giorno 11 Aprile 2021.

