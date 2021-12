CreamiWOW50Giga: PROMO PosteMobile ONLINE a 5,90€

PosteMobile ha deciso di rendere disponibile in esclusiva ONLINE a partire da oggi la sua popolare Promo Creami WOW 50 Giga a soli 5,90 euro mensili.

Promo Creami WOW 50 Giga: i dettagli

La tariffa disponibile solo ONLINE fino al 19 Dicembre 2021 offre un bundle di 50 Giga di traffico dati in 4G e 4G+ su rete Vodafone con velocità massima raggiungibile pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi operatore sia mobile che fisso e SMS sempre senza limiti e verso tutti. Il tutto a soli 5,90 euro al mese. Incluso nel canone troviamo anche ben 3,93 Giga da utilizzare in roaming per i viaggi all’interno dell’Unione Europea.

Questa promozione in versione last-minute è priva di vincoli contrattuali. Il prezzo mensile è inoltre garantito per tutta la vostra permanenza in Poste Mobile.

La tariffa in questione include anche la navigazione in hotspot, l’avviso di chiamata ed il “Ti Cerco e Richiama Ora”. Tutti questi servizi sono compresi nel canone mensile senza alcun sovrapprezzo.

La Creami WOW 50 Giga è disponibile sia in portabilità da qualsiasi gestore sia richiedendo un nuovo numero.

Costi ed altro

L’entry fee per attivare quest’offerta è pari a 20 euro. In questa cifra troviamo il costo di attivazione e i 10 euro per la prima ricarica.