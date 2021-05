La Creami WOW 10GB dell’operatore virtuale Poste Mobile è attivabile fino al 25 Maggio 2021. La promozione low-cost in questione è disponibile online sia per nuovi numeri sia per passaggi da altri operatori.

Creami WOW 10GB: i dettagli

Creami WOW 10GB di Poste Mobile offre un bundle di 10 Giga di internet in 4G+, minuti senza limiti verso tutti fissi e mobili nazionali e SMS illimitati al prezzo di soli 4,99 euro ogni mese. Questa offerta telefonica mette a disposizione anche 2,73 Giga da utilizzare in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. I 10 Giga inclusi nella tariffa in questione sono disponibili fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Tutto questo perché Poste Mobile utilizza ancora la Top Quality Network di WINDTRE.

Oltre al pacchetto di traffico voce e dati incluso nell’offerta troviamo anche alcuni servizi extra come il “Ti Cerco” e “Richiama Ora” e la navigazione in hotspot.

Poste Mobile dovrebbe passare all’infrastruttura di Vodafone, anche se non sono state rese note delle date ufficiali in merito a questa migrazione di rete.

Costi ed altro

La promozione recentemente prorogata non ha costi di attivazione e prevede la spedizione gratuita della SIM a casa. L’unica spesa da sostenere la prima volta ammonta a 20 euro con 10 euro di credito telefonico incluso. Inoltre, il prezzo è bloccato per sempre

