PosteMobile ha annunciato il prolungamento della promozione Creami WoW 10GB fino al 27 Aprile 2021.

L’offerta è destinata a tutti i nuovi clienti che decidono di passare a PosteMobile, mantenendo o meno il proprio numero.



Creami WOW 10GB: i dettagli

La promozione in questione è attivabile sia online nel sito ufficiale dell’operatore virtuale, sia tramite un consulente per via telefonica. In entrambi i casi sarà, però, necessario sostenere un costo di attivazione della nuova SIM ricaricabile che ammonta a 20 euro, che include anche 10 euro di traffico.

La Creami WOW 10GB offre un bundle di 10GB di internet in 4G+, minuti ed SMS illimitati verso tutti gli operatori al prezzo di appena 4,99 euro al mese. L’offerta in questione prevede anche un quantitativo pari a 2,73 Giga di traffico dati in roaming all’interno dell’UE. La navigazione può raggiungere la velocità massima su rete WINDTRE di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Inoltre, troviamo inclusi nella tariffa low-cost anche i servizi di reperibilità “Ti Cerco” e “Richiama Ora” e la navigazione in hotspot gratuita.

Costi ed altro

L’offerta telefonica del virtuale ha un contributo iniziale pari a 20€ con 10 euro di credito residuo disponibile nella SIM. Questo traffico telefonico può essere utilizzato per rinnovare la promo mese dopo mese. Inoltre, la spedizione a casa è completamente gratuita con l’attivazione della SIM online.

