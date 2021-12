Creami Extra WOW 100 di PosteMobile: 100GB a 9,99€

PosteMobile ha fatto partire da oggi la sua nuova tariffa Creami Extra WOW 100 a meno di 10 euro al mese che sarà attivabile fino al giorno 8 Gennaio 2022.

Creami Extra WOW 100: i dettagli

La promo ha un pacchetto comprensivo di 100 Giga di traffico internet in 4G e 4G+ su rete Vodafone con una velocità massima raggiungibile pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi italiani e messaggi sempre senza limiti e verso tutti. Tutto questo a 9,99 euro al mese. L’offerta comprende anche ben 6,55 Giga da utilizzare mensilmente in tutta Europa, grazie agli accordi in roaming.

Come tutte le promozioni di Poste Mobile anche la seguente non possiede alcun vincolo contrattuale. Inoltre, il canone mensile è bloccato per tutto il periodo in cui resterete con questo virtuale.

La Creami in questione ha anche molti servizi extra inclusi come il servizio di reperibilità, la navigazione in hotspot ed anche l’avviso di chiamata.

Questa promozione, disponibile fino al giorno 8 Gennaio 2022, è attivabile sia online che negli Uffici Postali. È possibile richiedere l’attivazione di una nuova utenza oppure la portabilità del proprio numero

Costi ed altro

Il costo iniziale ammonta a 20 euro. In questo entry fee è incluso il traffico telefonico di 10 euro oltre ai 10 euro di attivazione.