Crea cataloghi online con Flip PDF Plus Pro: prova la versione free

Si apre un nuovo capitolo nella creazione di contenuti digitali: con Flip PDF Plus Pro, potrai trasformare i tuoi PDF in cataloghi e flipbook interattivi e coinvolgenti senza dover conoscere una singola riga di codice. Uno strumento davvero innovativo, che farà sicuramente comodo a tante attività nella sponsorizzazione dei propri prodotti. Puoi provare Flip PDF Plus Pro gratuitamente oppure optare per la versione completa a pagamento.

Il tuo partner virtuale e affidabile per il design

Il punto di forza di Flip PDF Plus Pro? La velocità di conversione. Mai prima d’ora è stato così semplice trasformare documenti statici in flipbook dinamici. Risparmia tempo e sforzi, convertendo più PDF contemporaneamente senza alcuna difficoltà.

Con Flip PDF Plus Pro, la personalizzazione è alla portata di tutti. Scegli tra una vasta gamma di modelli, temi e scene predefinite. Non è necessario avere conoscenze di programmazione per creare un catalogo unico che rispecchi la tua identità aziendale o personale. Potrai anche aggiungere video, audio, link, immagini e tanto altro.

I cataloghi realizzati con Flip PDF Plus Pro possono essere pubblicati in diversi formati, sia online che offline, oltre che accessibili su schermi di diverse dimensioni (basti pensare a quanti utenti preferiscano navigare con il proprio smartphone, piuttosto che con un computer), garantendo visualizzazione ottimale su tutti i dispositivi.

Un’altra chicca sono le funzionalità di marketing integrate: Flip PDF Plus Pro offre, infatti, impostazioni studiate per gli e-commerce, tracciamento delle vendite su Google Analytics 4 e supporta sia carrelli che l’inserimento di loghi aziendali. È possibile, inoltre, proteggere i propri cataloghi impostando una password o una lista di utenti autorizzati.

Flip PDF Plus Pro è versatile e può essere utilizzato in molteplici modi. Che tu stia cercando un software gratuito per brochure o per creare cataloghi digitali, Flip PDF Plus Pro è la risposta a tutte le tue esigenze: scarica la versione gratuita, oppure acquistalo per accedere a tutte le esclusive funzionalità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.