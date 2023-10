Crash Team Racing Nitro Fueled per Nintendo Switch: TUO a meno di 28€

I giochi di corse hanno sempre avuto un posto speciale nei cuori degli utenti, e Crash Team Racing Nitro Fueled è uno dei prodotti della categoria più apprezzati. Di fatto, è il remake del famoso CTR uscito negli anni ’90 per PlayStation One, rielaborato in chiave moderna, con l’aggiunta di particolari frizzanti, di un’ampia personalizzazione dei veicoli, con il supporto al multiplayer online e con una grafica in alta definizione. La versione per Nintendo Switch poi, è un’esplosione di azione veloce e divertimento travolgente che andrete a pagare soltanto 27,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire questo fantastico device al prezzo più basso di sempre.

Crash Team Racing Nitro Fueled su Amazon: è un best buy

Crash Team Racing Nitro Fueled è una versione rimasterizzata del classico “Crash Team Racing” del 1999, con una grafica rinnovata e una serie di nuove funzionalità. Questo titolo esprime al meglio perfettamente lo spirito competitivo delle corse arcade, permettendo al tempo stesso, ai giocatori di affrontarsi in una serie di piste selvagge e complesse.

Una delle caratteristiche peculiari di questo videogame è la modalità storia che vi farà vivere avvincenti sfide a bordo del vostro kart (super personalizzabile, tra l’altro). Inoltre, c’è il supporto al multigiocatore sia in locale che in remoto. Potrete sfidare i vostri amici in locale o partecipare a corse sulla rete per competere con persone da tutto il mondo. Non manca una serie di personaggi iconici del mondo di Crash Bandicoot, ciascuno con le proprie abilità speciali: potrete scegliere il vostro preferito che meglio si adatta al vostro stile di guida e sfrecciare su piste mozzafiato e queste sono piene di ostacoli, scorciatoie e segreti da scoprire.

Infine, troviamo un sistema di personalizzazione che vi consente di modificare il vostro kart, il pilota e altri elementi del gioco. A soli 27,99€ questo titolo è un vero best buy: non lasciatevelo sfuggire.

