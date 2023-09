Crash Team Racing Nitro Fueled per Nintendo Switch: prezzo WOW su Amazon

Se da piccolo hai giocato a CTR su PlayStation One e oggi vuoi rivivere quei momenti spensierati, sappi che c’è una bellissima notizia per te. Crash Team Racing Nitro-Fueled per Nintendo Switch è un titolo che non puoi perderti perché è la remastered dell’iconico videogame di corse uscito oltre vent’anni fa su console Sony. Puoi acquistarlo a un prezzo incredibile su Amazon: soli 29,19€ con spese di spedizione incluse.

Crash Team Racing Nitro Fueled a meno di 30€ su Amazon

Crash Team Racing (CTR) è stato originariamente rilasciato per la PlayStation originale nel 1999 ed è diventato rapidamente un classico delle corse arcade. Questa versione rimasterizzata, la “Nitro-Fueled”, offre una rinfrescante dose di nostalgia per i fan di lunga data. Potrai sfrecciare attraverso circuiti ispirati ai giochi Crash Bandicoot originali, incontrare personaggi iconici e sfidare i tuoi amici in divertenti corse multiplayer.

Una delle cose più sorprendenti di questo capolavoro è la vasta gamma di personaggi tra cui scegliere. Oltre al marsupiale protagonista Crash, potrai correre nei panni di Coco, Dr. Neo Cortex, Tiny Tiger e molti altri. Ogni personaggio ha le sue statistiche uniche, il che aggiunge una profondità strategica all’intero gameplay del gioco. I circuiti sono altrettanto vari e spettacolari. Dalle spiagge tropicali alle cime innevate, ogni pista offre una nuova sfida e nuove difficoltà.

Divertentissima poi la modalità multiplayer: potrai gareggiare contro i tuoi amici in schermata condivisa o sfidare utenti da tutto il mondo online. Ci sono tantissime personalizzazioni per i tuoi kart e per i tuoi piloti. Potrai sbloccare nuove skin, colori, adesivi e addirittura macchine speciali per rendere completamente unica la tua partita. Su Amazon questo capolavoro costa solo 29,19€, spese di spedizione incluse: non lasciatelo sfuggire. È un best buy unico a questo prezzo, c’è la consegna celere e immediata e il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.