Crash Detection di iPhone segnala troppi falsi positivi?

L’introduzione di Crash Detection da parte di Apple sui propri dispositivi risale allo scorso anno.

Questa funzione, disponibile a partire da iPhone 14, ha il compito di individuare eventuali cadute da parte del dispositivo e del suo possessore, percependo improvvisi cambiamenti per quanto concerne la forza G. Un rapido cambio di velocità e un impatto elevato, di fatto, dovrebbero permettere al dispositivo di identificare ciò che sta accadendo come un incidente.

Quando ciò avviene Crash Detection segnala i servizi di emergenza, rilevando loro l’esatta posizione di iPhone e relativo proprietario. Nonostante ciò, i casi di funzionamento errato e falsi positivi sono a dir poco numerosi.

Sono svariati gli utenti che, durante una sessione di sci o in occasione di un giro sulle montagne russe, attivano questo tipo di allarme. Di fatto, negli Stati Uniti vi sono stazioni sciistiche e altri luoghi in cui viene espressamente chiesto di disattivare questo tipo di funzionalità dai propri iPhone.

