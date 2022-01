Crash Bandicoot per Switch in offerta ad un OTTIMO PREZZO (-40%)

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy per Nintendo Switch è in offerta su Amazon.it con uno sconto del 40% sul prezzo finale. Potrete portarvi a casa la raccolta portatile dei primi tre videogiochi della serie ad un prezzo inferiore ai 24 euro!

La collection è venduta e spedita da Amazon e vi verrà consegnata nel giro di 24 ore se siete abbonati a Prime.

Un'occasione per giocare gli storici Crash Bandicoot ovunque si desideri!

La Crash Bandicoot N.Sane Trilogy è un pacchetto imperdibile per tutti gli amanti del noto marsupiale videoludico: all'interno della raccolta troverete infatti non solo il primo storico gioco per PlayStation, ma anche i relativi successori, Cortex Strikes Back e Warped.

Questo permette di avere con sé un'offerta videoludica con oltre 100 livelli da esplorare, con una grafica completamente rivista rispetto i giochi originali grazie a una illuminazione totalmente diversa, animazioni, texture, modelli poligonali ed effetti rinnovati.

Tra le novità della trilogia c'è anche la possibilità di giocare nei panni di Coco, la vivace e furba sorellina dell'amato Crash, che arriva dotata del suo set di attacchi speciali.

Oltre ai livelli classici, troviamo inoltre sezioni bonus migliorate, missioni contro il tempo pensate per mettere a dura prova le capacità dei giocatori più esperti, ma anche soluzioni ideate per i novellini, come un sistema di salvataggio manuale e di checkpoint.

La versione Nintendo Switch offre insomma l'opportunità di giocare questi grandi classici alla TV ma anche ovunque si voglia, grazie alla natura portatile della console. Questa nuova offerta di Amazon.it può essere un'ottima occasione per recuperare la raccolta.