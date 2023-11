Crash Bandicoot N-Sane Trilogy per Switch a soli 26,99€ su Amazon

Oggi ti parleremo di un videogame che conquisterà il cuore dei millennials e si, anche il tuo. Crash Bandicoot è un nome che fa brillare gli occhi dei giocatori di tutto il mondo; ti dice niente?

L’iconico marsupiale è stato protagonista di avventure indimenticabili sin dagli anni ’90, e ora è tornato con una riedizione straordinaria: Crash Bandicoot N-Sane Trilogy. Su Amazon la versione per Nintendo Switch (sì, è multipiattaforma e lo puoi comprare anche per altre console, volendo) costa solo 26,99€, spese di spedizione incluse.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy per Switch è una bomba

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy è una raccolta di tre giochi classici della serie, completamente rimasterizzati per le piattaforme di gioco moderne. I titoli inclusi in questa incredibile collezione sono “Crash Bandicoot,” “Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back,” e “Crash Bandicoot 3: Warped.” Sono stati originalmente sviluppati da Naughty Dog per la PlayStation 1 e hanno catturato il cuore degli utenti con il loro mix di azione frenetica, piattaforme coinvolgenti e personaggi carismatici.

La N-Sane Trilogy fa rivivere l’esperienza di gioco di questi classici con grafica rimasterizzata in alta definizione, audio migliorato e controlli ottimizzati per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Ogni dettaglio è stato curato con amore per garantire che i fan storici possano rivivere la loro nostalgia in tutto il suo splendore, mentre le nuove leve potranno scoprire per la prima volta la magia di Crash Bandicoot.

Una delle prime cose che noterai giocando alla N-Sane Trilogy è quanto sia migliorato il comparto grafico: le texture sono state ridisegnate con cura, i modelli dei personaggi sono stati affinati e l’illuminazione è stata notevolmente migliorata. Questo ha trasformato i giochi originali in un’esperienza visiva sorprendente e i mondi colorati e vibranti prendono vita in modo ancora più vivido. Basti vedere anche i dettagli dei nemici e dei boss che sono più nitidi che mai. I fan storici si sentiranno subito a casa, mentre i nuovi utenti troveranno un’esperienza di gioco classica e avvincente, “senza tempo”. Tuffati nel divertimento; il gioco costa solo 26,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciartelo sfuggire.

